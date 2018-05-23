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Ректора украинского вуза наказали за практику студентов
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На Украине ректору университета объявили выговор из-за практики студентов в Крыму 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Ректору Сумского педагогического университета имени Макаренко Юрию Лянному объявили выговор за отправку студентов на практику в Крым. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.
«Подписан приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта», — говорится в сообщении.
Отмечается, среди вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии, также были результаты внеплановой проверки и возможные нарушения антикоррупционного законодательства.
Кроме того, министерство попросило СБУ выяснить обстоятельства поездки студентов в Крым.
Ранее стало известно, что Сумской государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым.
Депутат государственного совета Крыма Николай Юревич в беседе с ФАН прокомментировал визит украинских студентов на полуостров.
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