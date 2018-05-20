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Политолог: Порошенко выгодно поддерживать осквернение советских памятников
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Политолог: Порошенко выгодно поддерживать осквернение советских памятников 

Газета.Ru 1 час назад
Украинский политолог Олег Соскин считает, что акты вандализма на руку действующему президенту Украины, и, возможно, даже им поддерживаются, передает НСН.
"Я думаю, Порошенко это выгодно, всё время нагнетать обстановку, потому что это даёт ему возможность собирать дивиденды с американцев, с европейской бюрократии, пугать их экстремистскими действиями — если его, Порошенко, не будет, такие силы придут к власти, а они неконтролируемы.
Я думаю, что он их [радикалов] поощряет. Но сама проблема есть, и, к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии, в Грузии, когда сносили памятники советским воинам, и в Украине этот процесс тоже начался", — заметил он.
Памятник советским воинам «Безымянная высота» осквернили вандалы в городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщает региональное управление Нацполиции Украины. Монумент повредили и разрисовали краской. Правоохранители возбудили дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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