Политолог: Порошенко выгодно поддерживать осквернение советских памятников

Украинский политолог Олег Соскин считает, что акты вандализма на руку действующему президенту Украины , и, возможно, даже им поддерживаются, передает НСН.

"Я думаю, Порошенко это выгодно, всё время нагнетать обстановку, потому что это даёт ему возможность собирать дивиденды с американцев, с европейской бюрократии, пугать их экстремистскими действиями — если его, Порошенко, не будет, такие силы придут к власти, а они неконтролируемы.

Я думаю, что он их [радикалов] поощряет. Но сама проблема есть, и, к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии , в Грузии , когда сносили памятники советским воинам, и в Украине этот процесс тоже начался", — заметил он.