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Порошенко захотел перечеркнуть советскую историю
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Порошенко захотел перечеркнуть советскую историю 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский лидер Пётр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника рассказал, как Украина борется с советско-российской идеологией.
≥≥ Порошенко вернулся с фронта и начал хвастаться
По его словам, в настоящее время в области политики национальной памяти сделано чрезвычайно много, передаёт телеканал «112 Украина»
Президент отметил изменения, которые произошли в национальном календаре. Так, украинцы теперь отмечают вместе с Европой День памяти и примирения, а День победы над фашизмом в настоящее время имеет совсем другую традицию празднования, «отличную от празднования советского Дня победы».
Подчёркивается, что в стране были установлены даты празднования Дня защитника Украины и Дня пограничника.
«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Поэтому в конце прошлого месяца по моему приказу начальник генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктор Муженко утвердил план мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ», — заявил Порошенко.
Он указал, что украинскую армию «окончательно очистят от всех опасных рудиментов советско-российской идеологии, отрицательно влияющих на боевой дух украинского войска, которые кружат нам голову лживыми штампами, призванными держать нас на ментальной российской орбите».
Ранее Порошенко назвал свои главные достижения на посту президента Украины.
RT на русском: последние новости
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Комментарии107  Ещё 2 источника 
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