Консул высшей расы

Консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец с детства считал себя не таким, как все. Еще будучи простым закарпатским крестьянином, он остро ощущал себя арийцем и сверхчеловеком. Марушинец не привык скрывать свои чувства и охотно делился с друзьями идеями построения империи арийцев. Годы и карьерный рост не остудили его пыл — напротив, оказавшись на земле «истинных арийцев», украинский дипломат раскрылся по-настоящему. Расследование блогера Анатолия Шария и последовавший за ним скандал, видимо, поставили крест на карьере арийского консула. Но что будет с его коллегами — с теми украинскими послами и консулами, которые читали и лайкали откровенно антисемитские посты Марушинца? В истории арийского консула и в том, насколько распространены неонацистские идеи в среде украинских дипломатов, разбиралась «Лента.ру»

Истинный дипломат

Страница Василия Марушинца в Facebook закрыта от посторонних, его посты могут смотреть только друзья. Тем не менее Анатолию Шарию удалось получить доступ к ее содержанию. В своем видео блогер показывает избранные публикации украинского дипломата.

На 02:40 минуте консул Украины предлагает проект флага Арияны — «будущей империи, которая должна объединить земли ариев». Он представляет собой желтую свастику в синем круге на фоне красно-черного флага (символ украинских ультраправых националистов — прим. «Ленты.ру»).

Скриншот: страница Василия Марушинца в Facebook

В других постах Марушинец развивает идеи Арияны — государства, в котором, по его замыслу, должны жить истинные арийцы. По мнению дипломата, арийцам необходимо расширить украинское жизненное пространство за счет русских, польских, венгерских и румынских земель. По мнению украинского консула, все вышеперечисленные народы являются низшими относительно арийцев.

На 04:54 минуте Шарий демонстрирует, как Марушинец оправдывает Холокост. В статье «Ревизионизм Холокоста» он заявляет: «Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года», а ниже пишет: «Боже, покарай жидов и москалей».

Во втором видео внимания заслуживает пост украинского консула по случаю его 60-летия (13:42 минута). Дипломат хвастается тортом в виде книги «Майн Кампф» (программное произведение Адольфа Гитлера «Моя борьба» — прим. «Ленты.ру»).

Закарпатский ариец

Марушинец с детства симпатизировал нацистам и украинским коллаборационистам. Знакомые и односельчане считают, что свою роль в формировании его взглядов сыграл отец, который во Вторую мировую воевал в немецкой армии и чуть было не попал в Сталинградский котел. Молодой человек не скрывал националистических, антисемитских и антисоветских взглядов — впрочем, на Западной Украине они не были чем-то экзотическим.

К дипломатической службе Марушинец не имел влечения, сообщает источник «Страна.ua». Он вырос в крестьянской семье в Закарпатской области, и пределом его мечтаний было получить хоть какое-то образование. Мечты сбываются. Закончив провинциальный педагогический институт, Марушинец вернулся в родное село. В какой именно момент он осознал свою принадлежность к арийской расе — доподлинно неизвестно, но при поступлении в вуз он пошел на факультет иностранных языков и выбрал немецкий. Он преподавал школьникам язык, а в свободное время читал, в том числе все, что мог найти по интересующей его теме расового превосходства. Знание немецкого, само собой, заметно расширяло его возможности.

Кто знает, возможно, не будь Марушинец идейным националистом, его жизнь так и закончилась бы в родном селе за изучением культурного наследия философов Третьего рейха, их предшественников и подражателей. Но его привлекала активная, в том числе и политическая деятельность, и в конце 1980-х сельский учитель вступил в партию «Народный рух» («Народное движение» — прим. «Ленты.ру»). 30 лет назад эта национал-демократическая партия была одной из наиболее популярных на Украине.

От нее будущий консул несколько раз баллотировался в Верховную Раду . Правда, вершиной его политической карьеры стал пост главы сельсовета в 1994 году. Из его наиболее значимых дел того времени известно лишь о переименовании сельских улиц в честь украинских националистов — Бандеры, Шухевича, Коновальца.

В какой-то момент Марушинец понял, что должность сельского старосты может стать венцом его политической карьеры, и решил круто изменить свою жизнь и род деятельности. В 1996 году, в возрасте 40 лет, он поступил в Дипломатическую академию и, окончив ее, поступил на работу в министерство иностранных дел . Какое-то время поработал в Казахстане , а затем в архивном департаменте внешнеполитического ведомства.

По словам постоянного представителя Украины в ООН Владимира Ельченко, звезд с неба на дипломатическом поприще Марушинец не хватал, и его должны были уволить еще в 2004 году. Тогда он не прошел профессиональную аттестацию, но непостижимым образом смог удержаться в МИДе. Ельченко связывает это с происходившим тогда [первым] Майданом. На фоне тех событий кадровая рутина отошла на второй план, и Марушинец отсиделся. Последующий переход на консульскую работу и переезд в Германию, очевидно, вдохновили его на новые, более яркие идеи.

Скриншот: страница Василия Марушинца в Facebook

Настоящее ничтожество

Украинский МИД довольно оперативно отреагировал на скандал с участием своего сотрудника. На следующий день после публикации расследования министр иностранных дел Павел Климкин в своем Twitter объявил, что антисемитам не место в МИДе, и начал в отношении консула дисциплинарное производство. Однако страсти не утихали, и уже в понедельник 14-го мая Марушинца отозвали на Украину.

Скандал, связанный с консулом, вызвал довольно жесткую реакцию постпреда Украины в ООН . В своем блоге в Twitter Владимир Ельченко рассказал, что знал Марушинца раньше, назвал его настоящим ничтожеством и призвал не судить Украину по таким, как он.

Однако резкое заявление украинского постпреда дипломатический корпус Украины встретил глухим молчанием: другие дипломаты не осудили коллегу. Молчание можно было бы списать на корпоративную этику и нежелание выносить сор из избы, однако есть основания полагать, что украинскими дипломатами движет нечто большее, чем профессиональная солидарность. В друзьях у консула-арийца — два десятка профилей сотрудников МИДа, которые не только читали и лайкали, но и комментировали его скандальные посты.

Идейно близкие

В этой истории особый интерес вызывает даже не факт антисемитских высказываний консула Марушинца. В конце концов, в любую систему может проникнуть радикал, до поры до времени скрывающий свои взгляды. Однако в хорошо работающей государственной службе таких сотрудников должны быстро выявлять и избавляться от них. В случае с украинским МИДом получилось иначе.

Анатолий Шарий демонстрирует страницы сотрудников украинского МИДа, которые дружны с Василием Марушинцем. Они видели его антисемитские публикации и в лучшем случае никак на них не реагировали. Среди друзей в Facebook у консула — заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, бывший посол Украины в Индии Австралии Валентин Адомайтис, профессор Дипломатической академии Вячеслав Цыватый, генерал-полковник МВД Богдан Пылыпив, экс-министр иностранных дел, а ныне народный депутат Богдан Тарасюк и многие другие.

Все эти люди, принадлежащие к дипломатической элите Украины, знали о существовании в своих рядах радикального антисемита и молчали. Даже постпред Украины в ООН, называя Марушинца мерзавцем и ничтожеством, говорит, что давно с ним знаком, а тот, как уже говорилось, не был лицемером и своих взглядов не скрывал.

Судя по деталям биографии Марушинца, которыми поделился Ельченко, он знает его не менее 14 лет. Однако, судя по всему, за это время ничего не было сделано для того, чтобы привлечь будущего консула к ответственности или как минимум выгнать его из МИДа. Мало того. Отдельные представители украинской дипломатической элиты не просто знали и молчали, а выражали одобрение постам Марушинца.

Например, 4 ноября 2015 года Марушинец публикует фото древнего сосуда и пишет: «Вот жбан. И ему многие тысячи лет. И на нем — наша свастика». Лайк «своей» свастике поставили экс-посол Украины в Индии Валентин Адомайтис и генерал-полковник МВД в отставке Богдан Пылыпив.

Скриншот: страница Василия Марушинца в Facebook

Праздничную фотографию к 60-летию консула с тортом в виде книги «Майн Кампф» положительно оценили первый секретарь посольства Украины в США Валерий Ступак, первый секретарь министерства иностранных дел Украины Валентина Кротова и советник-посланник Украины в Китае Василий Гамянин.

26 сентября 2016 года украинский консул поделился статьей о киевском князе Святославе. В комментарии к ней он пишет: «Вождь Святослав — освободитель земли Хазарии от иудейского ига». Пост об иудейском иге тоже лайкнули видные украинские дипломаты — например, действующий посол Украины в Португалии Инна Огнивец и уже упоминавшийся Валентин Адомайтис.

Запад поможет

После публикации расследования Шария прошла ровно неделя, однако единственной реакцией украинского МИДа стал отзыв Марушинца из Германии. При этом ни его руководство, которое должно было бы контролировать своего подчиненного, ни коллеги, которые лайкали его нацистские и антисемитские посты, до сих пор не понесли никакого наказания.

Председатель Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский сомневается, что скандал как-то повлияет на сослуживцев Марушинца: «Не думаю, что наказание коснется коллег консула, которым нравились его посты, хотя дисциплинарные взыскания должны были бы получить все, кто видел это и не реагировал».

Отсутствие серьезной реакции со стороны государства Долинский объясняет особенностями современного украинского общества, в котором сложилось довольно толерантное отношение к антисемитизму. Такая толерантность начинает настораживать партнеров Украины на Западе. Еще в апреле группа из 56 американских конгрессменов направила в Госдепартамент США письмо, в котором выражает обеспокоенность ростом антисемитизма и неонацизма на Украине. Конгрессмены обвиняют украинское правительство в искажении данных о Холокосте, почитании нацистских коллаборационистов и нежелании расследовать антисемитские преступления.

А 15 мая, вскоре после отзыва Марушинца, американский Мемориальный музей Холокоста опубликовал заявление, в котором перечислялись такие примеры антисемитизма, как осквернение еврейских памятных мест и антисемитские заявления неонацистских групп во Львове и Одессе.

Возможно, украинскому МИДу пришлось реагировать на поведение своего сотрудника исключительно из-за таких писем и заявлений. И если в других условиях это дело могли просто замять, то сейчас от критики заокеанских союзников просто так не отмахнуться — близятся выборы. Властям Украины важно не на словах, а на деле продемонстрировать борьбу с антисемитизмом и неонацизмом, чтобы и дальше рассчитывать на симпатии и поддержку Запада.