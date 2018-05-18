Жена Вышинского рассказала о его задержании

Насилие к руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому при задержании в Киеве не применялось, сообщила его супруга Ирина Вышинская.
"Подошли пять человек в гражданской одежде, они взяли Кирилла аккуратно, я бы так сказала, никто там не бил, не пригибал, и посадили его в машину", — сказала она в ходе видеомоста Москва — Киев: "Очередной произвол на Украине: власть против журналистов".
Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.