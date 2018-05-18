«Настоящий воин»: Прилепин о гибели комбата «Пятнашки»

«Настоящий воин»: Прилепин прокомментировал гибель комбата «Пятнашки»

Российский писатель и заместитель командира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин прокомментировал в Facebook гибель командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева.

"Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала", — пишет Прилепин.

Он назвал батальон, которым руководил Мамиев, "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" в Донбассе.

По его словам, на место каждого убитого командира встанут "десятки живых", а памятники "Мотору (командир ополчения Арсен Павлов , убит в октябре 2016 года — ред.), Гиви (командир ополчения Михаил Толстых , убит в феврале 2017 года — ред.) и Мамаю, и всей братве, будут стоять в России и на Украине ".

Прилепин резко высказался в адрес тех, кто будет ликовать по поводу смерти Мамиева, и напомнил им, что украинские командиры "сидят в Раде и треплют языками", пока командиры ополчения гибнут в боях.

О гибели Мамиева раннее сообщило движение "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого он был. В Донбасс Мамиев приехал из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве. Он участвовал во многих боевых операциях, был награжден высшими военными наградами ДНР.