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«Настоящий воин»: Прилепин о гибели комбата «Пятнашки»
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«Настоящий воин»: Прилепин прокомментировал гибель комбата «Пятнашки» 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский писатель и заместитель командира одного из донбасских батальонов Захар Прилепин прокомментировал в Facebook гибель командира батальона "Пятнашка" Олега Мамиева.
"Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала", — пишет Прилепин.
Он назвал батальон, которым руководил Мамиев, "одним из самых яростных и профессиональных подразделений" в Донбассе.
По его словам, на место каждого убитого командира встанут "десятки живых", а памятники "Мотору (командир ополчения Арсен Павлов, убит в октябре 2016 года — ред.), Гиви (командир ополчения Михаил Толстых, убит в феврале 2017 года — ред.) и Мамаю, и всей братве, будут стоять в России и на Украине".
Прилепин резко высказался в адрес тех, кто будет ликовать по поводу смерти Мамиева, и напомнил им, что украинские командиры "сидят в Раде и треплют языками", пока командиры ополчения гибнут в боях.
О гибели Мамиева раннее сообщило движение "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого он был. В Донбасс Мамиев приехал из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве. Он участвовал во многих боевых операциях, был награжден высшими военными наградами ДНР.
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