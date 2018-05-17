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Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе
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Военные НАТО погибли при взрыве в Донбассе 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, три человека погибли, заявил в четверг источник в оперативном командовании ДНР.
"По данным нашей разведки, сегодня в ходе посещения НАТОвскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине", — заявил источник в командовании ДНР.
Он отметил, что трое натовских военнослужащих из Канады погибли, двое из США получили ранения.
"Также, имеется информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков", — добавил источник в командовании ДНР.
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