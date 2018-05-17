Поклонская призвала защитить права политических узников на Украине

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская считает необходимым восстановить права людей, которых украинская власть сегодня использует в качестве заложников по политическим мотивам. По словам депутата, для этого нужно использовать все правовые рычаги и механизмы.

Поклонская заявила об этом, комментируя предпринимаемые Киевом акции в отношении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ранее Херсонский городской суд постановил поместить журналиста под стражу на 60 дней по подозрению в госизмене.

"Хочу обратить внимание правозащитных организаций, компетентных органов и уполномоченного по правам человека на необходимость использовать все предоставленные рычаги и механизмы по восстановлению прав людей, которых сегодня использует в качестве заложников по политическим мотивам преступная украинская власть", — сказала журналистам Поклонская.

Парламентарий отметила, что к сожалению, таких заложников становится с каждым днем все больше и говорить в данном случае о "появлении взаимопонимания" между правозащитными институтами преждевременно.

"Напоминаю, что преступная власть на Украине держит в заложниках сегодня в тюрьмах и СИЗО десятки, а то и сотни наших граждан и добавляет к ним журналистов", — заключила депутат.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.