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Порошенко нашел способ ослабить Россию
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Порошенко нашел способ ослабить Россию 

RT на русском 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предоставление украинской церкви автокефалии автоматически ослабит влияние России на внутренние дела в стране. Об этом информирует УНН.
≥≥ Украина выйдет из всех договоров СНГ
По его словам, томос об автокефалии, предоставленный украинской церкви, завершит «утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении».
«Это усилит и нашу национальную безопасность, так как автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела», — сказал он.
Ранее Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начал работу по введению автокефалии Украинской православной церкви.
RT на русском: последние новости
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