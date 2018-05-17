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Защита намерена опротестовать решение по Вышинскому
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Защита намерена опротестовать решение суда в Херсоне об аресте Вышинского 

RT на русском 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который 15 мая был задержан в Киеве, намерена опротестовать решение суда о его аресте.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.
«Да, (подадим. — RT) в апелляционный суд Херсонской области», — сказал его адвокат Андрей Доманский.
Ранее суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.
В Киеве 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.
Московские власти ранее согласовали проведение пикета у здания посольства Украины. Акция начнётся в 14:00 18 мая.
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