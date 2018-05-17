Защита намерена опротестовать решение по Вышинскому

Защита намерена опротестовать решение суда в Херсоне об аресте Вышинского

Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который 15 мая был задержан в Киеве, намерена опротестовать решение суда о его аресте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Да, (подадим. — RT) в апелляционный суд Херсонской области», — сказал его адвокат Андрей Доманский.

Ранее суд в Херсоне арестовал Вышинского на два месяца.

В Киеве 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.