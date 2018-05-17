Порошенко передумал: крымчане останутся гражданами Украины

Пётр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины . Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, не готовых скандировать «Слава Украине — героям слава!» пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят.

Президент Украины Пётр Порошенко отозвал из Верховной рады законопроект, согласно которому предполагалось лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины.

На сайте Рады законопроект числится отложенным.

Напомним, что в документе предлагалось следующее:

«Не считается добровольным приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения ею противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Но этот пункт не будет применяться, если совершеннолетний гражданин Украины воспользовался избирательным или иным правом, которое ему предоставляет иностранное гражданство, или исполнил обязанности, которые оно на него возлагает».

По мнению украинских правозащитников, в случае принятия этого закона, «такая норма создала бы угрозу лишения гражданства более чем двух миллионов крымчан, которые остались в оккупации и вынуждены были обращаться к стране-агрессору за получением медицинских, образовательных услуг, социальной защиты и так далее».

Есть в этом обращении и следующие перлы:

«Насильственная паспортизация граждан Украины в Крыму российской оккупационной властью не может считаться добровольным и является преступлением, международную ответственность за который будет нести Россия. Кроме того, государство Украина не может обеспечить соблюдение базовых прав на временно оккупированных территориях, в том числе — безопасность граждан Украины, которые живут в оккупации. Поэтому ни в коем случае невозможно считать, что получение гражданства государства-агрессора является актом доброй воли, а следовательно и пользования теми правами, которые предоставляет гражданство государства-агрессора, не может стать основанием для лишения лица гражданства Украины».

Таким образом, идея о лишении крымчан гражданства просуществовала совсем недолго, и, похоже осталась лишь PR-инструментом.

Отметим, что многие жители Крыма не спешат отказываться от украинских паспортов, особенно после введения безвизового въезда для граждан этой страны в страны Шенгенского соглашения. Риск попасть в украинскую тюрьму по обвинению в госизмене (а это обвинение в нынешней Украине предъявляют направо и налево) им кажется незначительным, несмотря на судьбу Елены Одновол , которая ждет суда в следственном изоляторе Херсоне . Максимальный срок, который ей грозит, напомним — 15 лет лишения свободы. И, поскольку она является гражданкой Украины и сама добровольно въехала на Украину, и российский МИД , и международные организации могут лишь высказывать обеспокоенность.

Конечно, крымчанам далеко до того, как живут граждане непризнанного Приднестровья — у многих из них по 3-4 паспорта — внутренний, российский, молдавский, украинский, некоторые сумели оформить румынский.

Но, поскольку «оккупанты» в лице российских властей вовсе не требуют от жителей Крыма торжественно и публично отказываться от украинских паспортов, наличие или отсутствие этого документа — вопрос доброй воли каждого крымчанина.

Несмотря на отказ, а точнее, приостановку рассмотрения документа, лишающего крымчан гражданства, поведение украинских властей все больше и больше напоминает СССР разных лет. Если повальные подозрения в госизмене — это что-то из сталинских времен, то лишение гражданства — это уже 70-е годы.

В российской Конституции возможность лишения гражданства отсутствует — об этом говорится в шестой статье. Единственное исключение — люди, получившие гражданство России не по праву рождения, могут быть его лишены за терроризм или в случае предоставления ложных сведений. То есть это не лишение гражданства, а отмена ранее принятого решения о его предоставлении.

Отметим, что российское законодательство, хоть и не предусматривает двойного гражданства, но и никак не ограничивает наличие паспорта другого государства для тех, кто не занимает государственные должности. У многих жителей Печорского района Псковской области есть эстонский паспорт, так как Эстония выдает свои документы тем, кто способен доказать, что его предки жили на территории республики в межвоенный период, когда Печоры были частью этой страны. Румыния , в свою очередь, охотно выдает паспорта жителям Черновицкой области Украины — эта территория была под контролем Бухареста с 1918 по 1940 годы.

Но Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сфер начиная с борьбы с коррупцией и заканчивая современными технологиями передачи данных — например, сети 4G, которые в России и других цивилизованных странах работают с начала десятилетия, на Украине до сих пор находятся «в стадии внедрения».

То же самое с паспортами. Идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, не готовых скандировать «Слава Украине — героям слава!» пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента, которые состоятся весной следующего года, подобный закон все-таки не будет принят.