МИД РФ направил Киеву две ноты протеста в связи с задержанием журналиста 

Москва направила Киеву две ноты протеста в связи с задержанием главного редактора агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
"Достаточно тревожные ноты", — сказал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, слова которого приводит ТАСС.
15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе РИА Новости Украина в Киеве. Также правоохранители задержали Вышинского. Его обвинили в государственной измене.
Как заверила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российская сторона сделает все, чтобы главного редактора информагентства осовбодили.
Евросоюз, в свою очередь, раскритиковал Киев за задержание Вышинского.