Экс-глава СБУ: Нет ни одного доказательства отравления Ющенко

«Вся система информации, которая сейчас у меня есть, позволяет сделать вывод, что ответ на этот вопрос отрицательный. Для меня масса вопросов по этому делу. Почему он не прошел обследование в Австрии и там не прошел экспертизу, которая бы была официально признана? Я не знаю ни одного юридического факта, который бы подтверждал отравление», — рассказал он.

По словам Смешко, менеджмент украинских спецслужб до сих пор остается советским.

«За это время мы взяли не очень много нового. Мы брали, но всегда были откаты назад. Даже после 2005 года политические назначения вымыли десятки тысяч профессионалов среднего звена, которые уже были более-менее обучены. Это потеря», — считает он.

5 сентября 2004 года экс-президент Украины Виктор Ющенко, будучи кандидатом в президенты Украины, встречался с руководством СБУ, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи заявили, что Ющенко отравлен диоксином, яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации. Экспертиза подтвердила факт наличия диоксина в организме Ющенко.

В 2010 году Генпрокуратура Украины заявила, что отравления Ющенко в 2004 году могло и не быть. В феврале 2013-го стало известно, что потребность в повторной экспертизе возникла из-за того, что пробы были уничтожены. Ющенко пригрозили уголовной ответственностью в случае, если не подтвердится его заявление об отравлении.