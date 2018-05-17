Ещё
Госдума единодушно осудила преследование журналистов на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдума единодушно осудила преследование журналистов на Украине 

News.ru 1 час назад
Государственная Дума единогласно приняла заявление «О нападении украинских спецслужб на представительство »РИА Новости Украина» «За» проголосовали все 403 депутата, присутствующих в зале. Как заявил представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, депутаты надеются, что их поддержат парламентарии других стран.
«Мы выражаем надежду, что общими усилиями этот беспредел будет остановлен. Если нет, то мы продолжим борьбу за освобождение нашего соотечественника», — заявил он  Депутат предлагает принять закон о соотечественниках, учредить паспорт соотечественника и предоставить право всем соотечественникам, независимо от гражданства и местожительства, свободно приезжать в Россию на неограниченное время.
«Как раз тогда у нас появится юридическая возможность защищать наших соотечественников, также как и наших граждан, всеми возможными способами влиться до применения силы», — считает он.
Представитель ЛДПР Ярослава Нилов отметил, что киевские власти задержали журналистов в день открытия моста в Крым.
«Это мелкая пакость. Это, видимо, сущность властей современной Украины», — считает он. Депутат также полагает, что таким образом власти отвлекают население от насущных проблем.
News.ru: последние новости
Глава украинского города вместо работы уехал в Крым Савченко затосковала российской тюрьме Сурганову не пустили на Украину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала226
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»85
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»48
«Крымский мост достанется Украине»356
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение