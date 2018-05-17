Госдума единодушно осудила преследование журналистов на Украине 

Государственная Дума единогласно приняла заявление «О нападении украинских спецслужб на представительство »РИА Новости Украина» «За» проголосовали все 403 депутата, присутствующих в зале. Как заявил представитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, депутаты надеются, что их поддержат парламентарии других стран.
«Мы выражаем надежду, что общими усилиями этот беспредел будет остановлен. Если нет, то мы продолжим борьбу за освобождение нашего соотечественника», — заявил он Депутат предлагает принять закон о соотечественниках, учредить паспорт соотечественника и предоставить право всем соотечественникам, независимо от гражданства и местожительства, свободно приезжать в Россию на неограниченное время.
«Как раз тогда у нас появится юридическая возможность защищать наших соотечественников, также как и наших граждан, всеми возможными способами влиться до применения силы», — считает он.
Представитель ЛДПР Ярослава Нилов отметил, что киевские власти задержали журналистов в день открытия моста в Крым.
«Это мелкая пакость. Это, видимо, сущность властей современной Украины», — считает он. Депутат также полагает, что таким образом власти отвлекают население от насущных проблем.