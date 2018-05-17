Госдума единодушно осудила преследование журналистов на Украине

«Мы выражаем надежду, что общими усилиями этот беспредел будет остановлен. Если нет, то мы продолжим борьбу за освобождение нашего соотечественника», — заявил он Депутат предлагает принять закон о соотечественниках, учредить паспорт соотечественника и предоставить право всем соотечественникам, независимо от гражданства и местожительства, свободно приезжать в Россию на неограниченное время.

«Как раз тогда у нас появится юридическая возможность защищать наших соотечественников, также как и наших граждан, всеми возможными способами влиться до применения силы», — считает он.

Представитель ЛДПР Ярослава Нилов отметил, что киевские власти задержали журналистов в день открытия моста в Крым

«Это мелкая пакость. Это, видимо, сущность властей современной Украины», — считает он. Депутат также полагает, что таким образом власти отвлекают население от насущных проблем.