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Украинские артиллеристы убили мирную жительницу
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Украинские артиллеристы убили мирную жительницу 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Новости Быстрого Реагирования г.Донецк (NBR)
Украинский снаряд убил мирную жительницу Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава донецкого поселка Зайцево Ирина Дикун.
«Только что убили мою подругу Вороненко Елену Владимировну, а убил ее украинский снаряд», — написала она.
В комментарии RT журналист Александр Сладков призвал командующего операцией Украины в Донбассе Сергея Наева, а также командира и арткорректировщика орудия, выпустившего снаряд, посмотреть на фотографии Вороненко, которые опубликовала ее подруга, и «всю жизнь» видеть ее в своих снах.
ВКонтакте
В конце апреля Украина сменила формат своей операции на Донбассе с антитеррористической на «Операцию Объединенных сил». Тогда министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что первый этап ООС подразумевает лишь «стабилизацию» ситуации — передислокацию органов военного управления, замену частей и подразделений, а также замену и реструктуризацию военных частей.
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