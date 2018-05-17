Украинские артиллеристы убили мирную жительницу

Украинский снаряд убил мирную жительницу Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава донецкого поселка Зайцево Ирина Дикун.

«Только что убили мою подругу Вороненко Елену Владимировну, а убил ее украинский снаряд», — написала она.

В комментарии RT журналист Александр Сладков призвал командующего операцией Украины в Донбассе Сергея Наева , а также командира и арткорректировщика орудия, выпустившего снаряд, посмотреть на фотографии Вороненко, которые опубликовала ее подруга, и «всю жизнь» видеть ее в своих снах.

ВКонтакте