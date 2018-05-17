В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова , Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», — сказала Петренко.

Она напомнила, что после того, как Республика Крым вошла в состав Российской Федерации , судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости полуострова несоответствующей Конституции Украины.

«Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН , Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие», — заключила Петренко.

Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, когда 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Украина продолжает считать Крым своей, но оккупированной территорией.