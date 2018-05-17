В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины 

Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», — сказала Петренко.
Она напомнила, что после того, как Республика Крым вошла в состав Российской Федерации, судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости полуострова несоответствующей Конституции Украины.
«Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие», — заключила Петренко.
Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, когда 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Украина продолжает считать Крым своей, но оккупированной территорией.