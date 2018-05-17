Ещё
В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России возбудили дело против 15 судей Конституционного суда Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)», — сказала Петренко.
Она напомнила, что после того, как Республика Крым вошла в состав Российской Федерации, судьи Конституционного суда Украины приняли решение о признании декларации о независимости полуострова несоответствующей Конституции Украины.
«Как полагает следствие, подобным решением, носящим дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — право народа на самоопределение, закрепленный в Уставе ООН, Международном пакте «О гражданских и политических правах», а также в решениях Международного суда ООН. В силу этого права все народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие», — заключила Петренко.
Крым стал российским после референдума в марте 2014 года, когда 96% крымчан проголосовали за присоединение полуострова к России. Однако Украина продолжает считать Крым своей, но оккупированной территорией.
Украина.ру: последние новости
Украина во мгле Крушение киевского режима начнется с Чемпионата мира по футболу Порошенко: Крымский мост понадобится России, чтобы бежать с полуострова
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова осталась без работы и заплакала226
Пока вы спали: Россия станет «налоговым раем»85
«Меня били, электрошокер, бороду рвали руками»48
«Крымский мост достанется Украине»356
Макаревич разнес «Почту России»265
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
11:58
Стало известно о последних днях мужа Аллегровой
Шоу-бизнес
00:16
Пьяный мужчина исколошматил пенсионерку в Москве
Происшествия Криминал
03:28
В Москве ожидается до +27 °С
Общество Новости Москвы
02:19
Оправданный после 17 лет тюрьмы американец расплакался
Происшествия
00:48
Голикова осталась без работы и заплакала
Политика
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение