Депутат Рады выразил уверенность в том, что Крымский мост достанется Украине

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».

«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — RT), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращён нашей стране», — сказал парламентарий журналистам.

Он также считает, что на возвращение может понадобиться много времени.

15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».