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«Крымский мост достанется Украине»
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Депутат Рады выразил уверенность в том, что Крымский мост достанется Украине 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.
Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина».
«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — RT), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращён нашей стране», — сказал парламентарий журналистам.
Он также считает, что на возвращение может понадобиться много времени.
>> По Крымскому мосту проехали более 20 тысяч машин
15 мая на сайте издания Washington Examiner была опубликована статья Тома Рогана под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».
В посольстве России считают, что подобные высказывания «не вписываются ни в какие рамки журналистской этики».
RT на русском: последние новости
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Комментарии227  Ещё 3 источника 
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