В Киеве заявили, что побеждают в информационной войне

"Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле выигрываем ее, и примеров тому множество. И волонтеры, и гражданское общество, и государство, делают все возможное для этого", — приводит заявление чиновника пресс-служба СНБО.

Он также выразил мнение, что абсолютной свободы информации не может быть в силу «этических, моральных и юридических причин».

Накануне в Киеве прошли обыски в офисе и квартирах сотрудников РИА Новости Украина. Руководитель портала Кирилл Вышинский был задержан. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.