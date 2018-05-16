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В Киеве заявили, что побеждают в информационной войне
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В Киеве заявили, что побеждают в информационной войне 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Службы по вопросам информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров заявил, что Украина выигрывает информационную войну.
"Давайте прекратим посыпать голову пеплом! Мы не проигрываем информационную войну, а на самом деле выигрываем ее, и примеров тому множество. И волонтеры, и гражданское общество, и государство, делают все возможное для этого", — приводит заявление чиновника пресс-служба СНБО.
Он также выразил мнение, что абсолютной свободы информации не может быть в силу «этических, моральных и юридических причин».
Накануне в Киеве прошли обыски в офисе и квартирах сотрудников РИА Новости Украина. Руководитель портала Кирилл Вышинский был задержан. Его обвиняют в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса.
В последнее время на Украине участились случаи попрания прав журналистов и гражданских активистов. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол главу крымского отделения организации «Волонтеров Победы», помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим Георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Ей предъявлено обвинение в госизмене.
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