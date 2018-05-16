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Ищенко: С первых дней своего существования украинское государство формировалось как альтернатива России
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Ищенко: С первых дней своего существования украинское государство формировалось как альтернатива России
Украина.ру
34 минуты назад
Комментарии
Фото:
Украина.ру
Специально для Ukraina.ru ситуацию на
Украине
прокомментировал
Ростиcлав Ищенко
— политолог, аналитик, президент Центра системного анализа и прогнозирования.
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