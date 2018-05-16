Жертвой обстрела со стороны украинских силовиков стала жительница Горловки 

Очередной обстрел украинскими силовиками жилых районов Донбасса привел к очередным жертвам: погибла жительница поселка Гольмовский на северной окраине Горловки, сообщили в Донецкой народной республике.
"Сегодня в 19:30 украинские силовики открыли огонь по направлению Магдаленовка — Гольмовский, выпустив 10 снарядов калибра 122 мм. В результате обстрела убита жительница поселка Гольмовский", — уточнил для ТАСС руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
Всего на сутки украинские силовики 24 раза нарушали режим прекращения огня. Огонь велся по окрестностям Горловки, по «Вольво-центру» в Донецке, по Докучаевску, Безыменноми, Саханке и Новоласпу.