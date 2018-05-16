Антон Геращенко: Всех на обмен — Герои Украины не исключение

Так прокомментировал сообщение народный депутат Антон Геращенко журналистам канал «112 Украина » включение в списки на обмен военнопленными между Украиной и донбасскими республиками руководителя ГО «Офицерский корпус» Владимира Рубана , который обвиняется Украиной в подготовке терактов.

«Рубан шантажирует российские спецслужбы, поэтому его включили в списки на обмен пленными с непризнанными донецкими республиками. Я за то чтобы обменять Рубана», — заявил депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт» Геращенко.

Но уточнил, что менять нужно 1:10. И напомнил, что Украина уже проиграла при обмене Надежды Савченко , когда обменяли ее на двух российских военнослужащих.

Он также сообщил, что обмен может состояться только после решения суда, но процесс этот не займет много времени, так как доказательств более, чем достаточно.

«Я не исключаю, что РФ попросит на обмен и Савченко, ну это будет чуть позже», — заявил Геращенко.