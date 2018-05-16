Погребинский: Все обвинения против Вышинского — самодискредитация власти

«На кону судьба человека, журналиста, который вообще не при чем. Здесь вообще никаких доказательств нет. Все обвинения звучит как самодискредитация или как аргументы адвоката. Поскольку меня тревожит судьба Кирилла, то если бы это зависело от меня, я бы пошел на любой обмен. Я надеюсь, что будет найден какой-то способ его освободить», — сказал он.

По мнению Погребинского президент не остановится ни перед чем в задаче избавиться от своих оппонентов в лице неугодных СМИ.

«Порошенко выгодно полностью зачистить украинское информационное поле. Свобода слова на Украине никакой ценностью не является. Можно ее полностью закрыть, заявить публично, что это все враги, и никаких негативных последствий для президента не будет. У него и так репутация настолько подорвана, что закрытие каких-то каналов ничего не изменит. Он рассчитывает на поддержку антироссийской части электората, а они будут только довольны. Пусть все смотрят «Киборгов», «1+1», «5 канал» вместо 9 мая», — заключил эксперт.

Что касается судьбы других телеканалов, в частности «Интера» или «112», которому глава Нацсовета Юрий Артменко неприкрыто намекнул о непродлении лицензии, то они уже находятся под контролем президента.