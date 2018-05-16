Аксенов заявил, что ему «до лампочки» обвинения Украины в госизмене 

ЯЛТА, 16 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, ему «до лампочки» обвинения Украины в госизмене, так как не собирается покидать Россию.
Ранее адвокат Максим Могильницкий сообщил РИА Новости о подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что украинские власти нарушили право депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, обвиняемых Киевом в госизмене, на справедливое судебное разбирательство. Страсбургский суд пока не прокомментировал эту информацию.
"Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь, а так мне абсолютно наплевать на их решения, оно меня не интересует, мне есть куда ездить в стране, я внутренний турист и чувствую себя комфортно", — сказал Аксенов журналистам.
При этом глава республики рассчитывает на справедливое рассмотрение жалобы в ЕСПЧ.
"Если у них совесть есть и справедливость, они найдут, какое принять решение, законно. Если ее нет, то не собираюсь обращать на это внимание", — добавил глава Крыма.