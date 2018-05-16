Аксенов заявил, что ему «до лампочки» обвинения Украины в госизмене

"Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь, а так мне абсолютно наплевать на их решения, оно меня не интересует, мне есть куда ездить в стране, я внутренний турист и чувствую себя комфортно", — сказал Аксенов журналистам.

При этом глава республики рассчитывает на справедливое рассмотрение жалобы в ЕСПЧ.

"Если у них совесть есть и справедливость, они найдут, какое принять решение, законно. Если ее нет, то не собираюсь обращать на это внимание", — добавил глава Крыма.