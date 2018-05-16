Лещенко: Обокравший страну Лазаренко пользуется всеми правами гражданина Украины 

Об этом в авторской программе главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман на телеканале «112 Украина» рассказал депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко, бывший журналист-расследователь Сергей Лещенко.
«Когда он вышел из тюрьмы после отбытия срока наказания за уголовное преступление, он был задержан миграционными службами, потому что на тот момент у него был статус, знаете, как у инопланетянина… У него не было действительного американского паспорта, потому что он не получил убежища в Америке, не было украинского паспорта, потому что закончился срок его действия, панамский документ был конфискован и уничтожен. Он был человеком без какого-либо статуса», — заявил Лещенко.
По его словам, Лазаренко нельзя сравнивать с экс-президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили, «в силу того, что украинское гражданство Лазаренко никем не оспаривается».
«Он остается гражданином Украины. Он не стоит на консульском учете, но пользуется всеми правами граждан Украины, в том числе правом принимать участие в выборах. В Сан-Франциско есть избирательный участок: если он захочет, сможет прийти и проголосовать на следующих выборах в украинские органы власти… Более того, даже будучи арестованным, он благополучно избирался в местные советы Днепропетровской области, был депутатом местного совета», — продолжил Лещенко.
Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996-1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.
В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу. Украина добивается возврата в страну арестованных в США активов Лазаренко.
На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию «Газпром» и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа. Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.
В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение, по которому $100 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком в Антигуа и казной США. В итоге счета островного банка пополнились на $25 млн, а счета правительства США — на $75 млн