Лещенко: Обокравший страну Лазаренко пользуется всеми правами гражданина Украины

«Когда он вышел из тюрьмы после отбытия срока наказания за уголовное преступление, он был задержан миграционными службами, потому что на тот момент у него был статус, знаете, как у инопланетянина… У него не было действительного американского паспорта, потому что он не получил убежища в Америке, не было украинского паспорта, потому что закончился срок его действия, панамский документ был конфискован и уничтожен. Он был человеком без какого-либо статуса», — заявил Лещенко.

По его словам, Лазаренко нельзя сравнивать с экс-президентом Грузии , лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили , «в силу того, что украинское гражданство Лазаренко никем не оспаривается».

«Он остается гражданином Украины. Он не стоит на консульском учете, но пользуется всеми правами граждан Украины, в том числе правом принимать участие в выборах. В Сан-Франциско есть избирательный участок: если он захочет, сможет прийти и проголосовать на следующих выборах в украинские органы власти… Более того, даже будучи арестованным, он благополучно избирался в местные советы Днепропетровской области, был депутатом местного совета», — продолжил Лещенко.

Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996-1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу.

В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994-1999 годах. В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн 1 ноября 2012 года вышел из американской тюрьмы Terminal Island на свободу. Украина добивается возврата в страну арестованных в США активов Лазаренко.

На этапе конфискации имущества на средства Лазаренко претендовало много сторон, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию «Газпром» и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа . Банк согласился пойти на мировую с правительством США и снял свои претензии на большую часть денег.

В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне одобрил это соглашение, по которому $100 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком в Антигуа и казной США. В итоге счета островного банка пополнились на $25 млн, а счета правительства США — на $75 млн