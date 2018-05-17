Украина во мгле: отступать Порошенко некуда

В Киеве арестован руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а в офисе агентства произошёл погром, плохо замаскированный под обыск. И это не первая атака на журналистов на Украине за последнее время

Около месяца назад СБУ единовременно произвело серию обысков у журналистов и активистов, связанных с украинской оппозицией. Ещё раньше из страны выдавили главного редактора ведущего оппозиционного издания «Страна.Ua» Игоря Гужву. 9-го мая ультраправые имитировали атаку на телеканал «Интер».

Все эти случаи объединены не только и не столько фактом борьбы власти с оппонирующими ей журналистами, сколько тем, что ни одно из данных решений не могло быть принято ни на уровне прокуратуры (включая Генпрокурора), ни на уровне СБУ (включая его руководителя). Санкцию на эти демонстративные акции запугивания неподконтрольных власти СМИ мог дать только Порошенко.

В случае с изданиями и журналистами, сотрудничавшими с украинской оппозицией, спецслужбы не решились бы на самодеятельность в силу того, что Порошенко и его команда не просто взаимодействовали с оппозиционерами, которые часто давали президенту недостающие голоса в ходе голосования в Раде по принципиальным для него законопроектам, но помогали (в своё время) этой оппозиции сформироваться из частей фактически рассыпавшейся Партии регионов.

Порошенко, таким образом, в 2014 году получил противовес излишне на тот момент сильным: Коломойскому (контролировавшему на пике своего могущества Днепропетровск Запорожье , Одессу и плотоядно поглядывавшему на Харьков , а также на оставшиеся под контролем Киева остатки Донецкой и Луганской областей) и «Народному фронту» Яценюка-Турчинова-Авакова (контролировавшему правительство и парламент). Если учесть, что Коломойский и Турчинов с Аваковым были ещё и главными держателями акций добровольческих батальонов (которые они быстро узаконили и превратили, по сути, в частные армии), можно представить себе, насколько важна была для Порошенко опора на оппозицию, позволявшая сбалансировать влияние радикалов.

Что касается удара по РИА Новости Украина, то, с учётом того, что оно является партнером МИА «Россия сегодня» — главного государственного информационного агентства России , было понятно, что реакция Москвы последует обязательно и что будет она жёсткой, хотя не исключено, что нарастать эта жёсткость будет поэтапно. Как в случае с захватом рыболовецкого судна «Норд» — после того, как Украина не захотела урегулировать вопрос быстро и без лишних эксцессов, российские пограничники начали использовать доступные им законные возможности по контролю над украинскими судами в акваториях Чёрного и Азовского морей, убедительно демонстрируя, что, если Киев не вернётся к адекватному восприятию действительности, может быть не только остановлен украинский рыболовецкий промысел, но и серьёзно осложнено движение любых судов, направляющихся в украинские порты.

С 2014 по 2018 год у Порошенко не возникало проблем ни с украинскими оппозиционными СМИ, ни с РИА Новости Украина. Не то, чтобы он был доволен их позицией, но издержки, в случае конфликта, явно превышали возможные приобретения президентской команды.

Однако с конца 2017 — начала 2018 года позиция Порошенко начала быстро меняться. Первой на себе это ощутила «Страна.Ua», сейчас дело дошло до РИА Новости Украина. Если в случае с украинскими оппозиционными изданиями реакцию подконтрольных Порошенко силовиков ещё можно связать с возрастанием объёма и жёсткости критики окончательно утратившего поддержку народа президента, чьё место украинские олигархические группировки начинают делить уже сейчас — за год до выборов, то РИА Новости Украина не меняло свою информационную политику и во внутриукраинские конфликты не вмешивалось. То есть наступление на российское информационное агентство носит явно провокационный характер.

Кстати, неделей раньше в столь же провокационной манере Киевом были высланы съёмочные группы двух российских телеканалов. Они ещё даже не успели начать работу на Украине, не сняли ни одного кадра, как были обвинены в подготовке провокационных репортажей и выдворены. Теперь дело дошло до задержаний. Внезапная, массированная и жёсткая атака на российские СМИ выглядит нелогично. Но только, если рассматривать действия Порошенко с точки зрения нормально развивающегося политического процесса.

Однако на Украине политический процесс в 2014 году был окончательно выбит из рамок нормального развития. Власть, пришедшая на волне переворота, удерживается исключительно опираясь на незаконное насилие, на выполняющие функции латиноамериканских «эскадронов смерти» добровольческие батальоны и до сих пор не распущенные незаконные вооружённые формирования. И уйти просто так, в силу утраты популярности или проиграв выборы, данная власть не может. Потеря власти означает потерю собственности, конец финансово-экономического благополучия и начало уголовного преследования.

Проблема Порошенко не столько в том, что его не любит и желает сместить оппозиция, сколько в том, что его не любят, не считают своим и не против сместить те самые нацисты, на которых постпереворотная украинская власть опирается.

С олигархами Порошенко договориться не может. В финансово-экономическом плане они его конкуренты. Пока он котировался на Западе, пользовался политической поддержкой и даже иногда получал кредиты, они были согласны его терпеть. Однако в последние два года, как США , так и Европа демонстрируют полное равнодушие к судьбе как украинской власти, так и Украины, как таковой. Запад разочаровался в способности украинской элиты создать прочное государство, которое сковывало бы Россию и не намерен финансировать коррупционные аппетиты киевских политиков. Именно поэтому, хоть потенциальные сменщики Порошенко пытаются добиться одобрения своих кандидатур Вашингтоном и Брюсселем с момента избрания Трампа президентом США, Запад остаётся глух к их пожеланиям, давая возможность разбираться самостоятельно.

В конце концов, вероятный хаос на Украине расширяет общее пространство возможностей для всех участников глобальной шахматной партии. Для Запада, особенно для проигравших Сирию и Ближний Восток США, это даёт надежду отыграться на новой площадке. Не имея возможности договориться с украинскими олигархами или опереться на недвусмысленную поддержку Запада (как в 2014 году) Порошенко пытается заручиться поддержкой вооружённых структур крайне правых, которые, как было отмечено выше, его тоже не любят. Следовательно, чтобы они его поддержали, любой другой кандидат на президентский пост должен казаться им ещё более неприемлемым, чем Порошенко.

Поэтому за два последних месяца Пётр Алексеевич, опираясь на пока подконтрольные ему структуры (Генпрокуратура, СБУ, Министерство обороны ) по нарастающей организовывает провокации. Усилились обстрелы и участились столкновения на линии разграничения в Донбассе. Таким образом власть создаёт информационные поводы для криков о «российской агрессии». На фоне этих криков, олигархическую оппозицию обвиняют в том, что она расшатывает ситуацию в стране в угоду России и по согласованию с Кремлём. Провокации с «Нордом», регулярные провокационные заявления Порошенко о необходимости избавиться от общих с Россией праздников, от общей истории, общих героев и т.д., рассчитаны на эмоциональную реакцию Москвы, которая, таким образом, подтвердит свою вовлечённость во внутренний украинский кризис на стороне оппонентов Порошенко.

Удары по СМИ — очень точно и удачно выбранное направление атаки. Во-первых, подавляется альтернативная точка зрения — зачищается информационное пространство (двух-трёх посадили — остальные испугаются и будут молчать). Во-вторых, запугиваются потенциальные оппозиционеры (если можно сажать журналистов, то остальных и подавно). В-третьих, внутренняя оппозиция вновь увязывается в один узел с Россией. Москва будет защищать своих, оппозиция своих, а со стороны будет казаться, что они защищают общий проект. То есть, если оппозиция будет защищать своих, она распишется в своей якобы пророссийскости, если нет, то потеряет поддержку СМИ. В-четвёртых, ультраправые давно требуют вслед за КПУ запретить и разогнать все оппозиционные партии, кроме крайне правых, а также запретить работу оппозиционных СМИ, которую они называют «антиукраинской пропагандой».

Порошенко демонстративно выполняет неонацистскую программу. При этом он одновременно провоцирует конфликт с внутриукраинской оппозицией и с Россией, пытаясь создать впечатление, что это один и тот же конфликт. Замысел состоит в том, чтобы не оставить крайним правым иного варианта, кроме поддержки Порошенко, бросить их против олигархической оппозиции, активно использующей против Порошенко антифашистский актив.

Порошенко серьёзно рискует. Правые и так уже, после того, как сыграли главную роль в силовом обеспечении переворота 2014 года, обрели непропорционально большой вес в украинской политике. Если они вновь смогут продиктовать обществу свою волю, то обременением для них могут стать не только оппозиционные олигархи, но и сам Порошенко (зачем делиться с ним властью, которую он не в состоянии удержать без правых).

Порошенко необходимо пройти буквально по лезвию бритвы. Вначале спровоцировать погромы и резню боевиками его политических оппонентов (некоторые неонацистские группировки уже начали тренироваться на цыганах). Затем, когда «цивилизованный мир» ужаснётся кровавой вакханалией, подавить несистемных правых при помощи силовиков, а также, возможно, точечной поддержки Запада. При этом необходимо избежать ситуации, когда вина за кровавые события окажется возложенной на самого Порошенко. Также для него нежелательно оперативное полномасштабное вмешательство мирового сообщества, которое будет означать, что с точки зрения «цивилизованного мира» украинские власти утратили контроль над событиями. В то же время, он не может быть уверенным, что армия и структуры МВД поддержат его против несистемных нацистов, поскольку за последние четыре года силовые структуры Украины предельно нацифицированы.

В общем, всё должно пройти быстро и отличаться чёткой организацией. Такие акции умели планировать и проводить немцы («ночь длинных ножей»), украинские же власти никогда не обладали достаточной квалификацией для удержания ситуации под контролем в подобных сложных обстоятельствах. Утечки информации, неспособность вовремя принимать нужные решения, эксцессы исполнителя — всё это не даёт возможности провести стройную операцию. Ситуация постоянно сваливается в хаос.

И тем не менее у Порошенко нет другого способа удержаться у власти, а его действия последних месяцев, в том числе и провокация религиозной войны, старт которой был дан обращением к Константинопольскому патриарху с просьбой о предоставлении автокефалии украинской церкви, свидетельствуют, что свой выбор он уже сделал и отступать для него поздно, да и некуда.

Последние действия украинских властей, включающие серию атак на журналистов, отличаются явной и наглой антиконституционностью, что также свидетельствует о готовности идти до конца, применяя любые методы. Это, безусловно, не спасёт Порошенко, но он ещё успеет окончательно погрузить Украину во мглу очередной Руины.