Запад в смятении: Украина всадила ему нож в спину

Главному редактору портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому — после шумного задержания в Киеве и объявления подозреваемым в государственной измене — выбирают меру пресечения в Херсоне . Вышинского этапировали туда под конвоем, потому что там находится расследующая дело «украинская прокуратура Крыма

Госдеп США. По поводу задержания резко высказались: руководство МИА «Россия Сегодня» (информационного партнера РИА Новости Украина) и МИД России . Мягко и сдержанно, с выражением «обеспокоенности» и призывами «соблюдать процедуры» — но вынужденно отозвались даже ОБСЕ

Почему происходящее является глобальным скандалом: Вышинскому по сути вменяют участие в том, что в западном мире именуется «гибридной войной России ». Конкретно — по версии украинских спецслужб, Вышинский вел «подрывную информационную деятельность»: ездил в Крым и «готовил материалы, оправдывающие аннексию». Кроме того, он предположительно получил российскую госнаграду. А главное — состоял в «сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

Это только на первый взгляд тут нет ничего особенного. Да, битва с неуловимыми русскими «информационными войсками» в так называемых цивилизованных странах кипит уже который год. И да, накал этой битвы не стихает.

Однако есть большая и страшная разница. «Цивилизованные» — даже в их нынешнем лихорадочном состоянии — с виртуальной Россией бьются в основном в информационном же поле. То есть организуют вбросы и массовые пиар-акции, закидывают Россию и ее СМИ смелыми обвинениями и затрудняют им работу на своей территории. В экстремальных случаях — лишают лицензий.

А в данном случае в безусловно прозападном и официально демократическом государстве публичная политическая позиция журналиста именуется изменой. И ему грозит от 12 до 15 лет вполне реальной тюрьмы.

По факту создается прецедент: на европейском континенте гражданин, ни на кого не шпионивший, а просто выполняющий свои профессиональные обязанности в медиапространстве, приравнивается к диверсанту. И за свои профессиональные действия отправляется за решетку.

Повторяем еще раз. Журналистская профессиональная деятельность, неприятная конкретному правящему режиму в Европе, объявляется предательством и тяжким преступлением. При этом журналисту, насколько известно, вменяется не нарушение конкретных пунктов законодательства, касающегося «о чем нельзя писать», а то, что его законная деятельность приносит (по мнению спецслужб) пользу России.

Просто представим себе на секунду, что бы произошло, если бы в рамках данного прецедента Россия совершила аналогичный шаг. Какой длинный список из сотрудников иностранных СМИ, «прозападных» отечественных медиаструктур и просто веселых блогеров можно было бы выстроить. И какой дикий вопль до неба был бы поднят как внутри страны, так и за ее пределами, если бы российские правоохранители — даже без всяких арестов — начали бы в отношении этих граждан расследования.

Кандидатов в фигуранты, отметим, выше крыши. Многие (в отличие от Вышинского) официально работают на иностранные СМИ. Публично выступают в защиту стран, России открыто враждебных. И наград от иностранных государств у них достаточно. Количество таких «бойцов иностранных информационных легионов» исчисляется сотнями.

Тем не менее представить себе, что Российская Федерация начнет преследовать тех, кто ругает ее руководство, хвалит ее противников и сотрудничает с иностранными медиаструктурами, невозможно.

А невозможно это именно потому, что Россия есть государство полноценное, с цивилизованным взглядом на медиапространство. И еще Россия — полноценный, самостоятельный и потому ответственный субъект международной политики. И поэтому за политическую позицию и «информационную работу на иностранные государства» никого не сажает.

Это, конечно, не мешает специально обученным людям и структурам исправно вопить о преследовании в России критиков власти (сделали же мученика свободы из режиссера Серебренникова, сидящего под следствием о чисто экономических преступлениях).

Но Россия не сажает «агентов влияния» не потому, что боится воплей. Как показывает практика, России вообще не обязательно что-нибудь делать, чтобы ее обвиняли и даже пытались жестко покарать.

Россия не преследует «агентов влияния» потому, что прекрасно сознает опасность «информационного закукливания». У нас уже были в истории периоды, когда в публичном пространстве царила исключительно казенная точка зрения. В итоге это неизменно приводило к катастрофическим последствиям — в «единственно верное учение», боящееся критики и конкуренции, граждане просто перестают верить.

Опасность же «прецедента Вышинского» и разгрома РИА Новости Украина — в том, что декларативно несамостоятельный режим, цепляющийся за Запад всеми конечностями, перевел информационную войну в пространство реальных репрессий.

То есть по мотивам западных медийных игр — прозападное гособразование взяло и устроило настоящую охоту на ведьм. То есть Киев по-своему воспроизвел карго-культ, изобразив на своем уровне «борьбу с российским влиянием». И тем самым подставил всех своих патронов.

Поэтому западные структуры — в том числе отвечающие за «правовой арбитраж» — находятся в шоке и смятении.

Потому что, с одной стороны, киевская власть — это как бы «свои сукины дети».

А с другой — она со своим дикарским простодушием разносит основы западного же глобального влияния и «мягкой силы».

Потому что в наш информационный век трудно притворяться моральными авторитетами и защитниками принципов свободы слова, когда ваши же собственные марионетки, которых вы непрерывно хвалите за прогресс демократии, хватают журналистов в духе карикатурных банановых диктатур XX века.

И как коллективный Запад из этой «ловушки от союзника» будет выкручиваться — не совсем понятно.

Виктор Мараховский, "РИА Новости"