Захарова: Коллегам из Госдепа США нужно привести в чувство власти Украины

СМИ: «Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно. Мы надеемся, что власти ( Украины ) относятся к таким действиям серьезно. Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой… Мы понимаем обеспокоенность Украины, но тем не менее это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону», — заявили в Госдепе

Представляю. На заре в офис спонсируемого на деньги Госдепа СМИ-иностранного агента, например… — сами придумайте название — заходят представители спецслужб, кладут на пол журналистов, вытряхивают содержимое шкафов, сумок, сейфов, находят американские гринкарты и паспорта других государств, зарубежные награды и премии, в компьютерах обнаруживают переписку с официальными лицами стран ЕС , заявки на гранты НАТО и так далее. А днем выходит на трибуну официальный представитель Госдепартамента и заявляет: «Это очень серьёзное дело, все должно делаться по закону».

Могу гарантировать, что в моей фантазии на тему обысков в СМИ, получающих американское финансирование, было всё по закону. До последнего ордерочка. У нас умеют красиво приходить на заре.

Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдёт, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас всё по закону — ведь дело очень серьёзное.

Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы.