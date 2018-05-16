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В Украине выбрали место строительства тестовой площадки для Hyperloop
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В Украине выбрали место строительства тестовой площадки для Hyperloop 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Киев, 16 мая /Синьхуа/ — В украинском Днепре определились с местом строительства тестовой площадки для претворения в жизнь проекта по созданию вакуумного поезда Hyperloop. Об этом сообщил во вторник на своей странице в «Фейсбуке» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
В муниципальном Агентстве развития Днепра уточнили, что возведение тестовой площадки планируется осуществлять в рамках развития индустриального парка Innovation Forpost на севере города. В ведомстве также отметили, что следующим шагом на пути реализации проекта является завершение подготовки его научно-технического обоснования Национальной академией наук.
Напомним, 22 февраля В. Омелян заявил, что тестовая площадка для вакуумного поезда Hyperloop, идею создания которого выдвинул американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, будет построена в Днепре в 2019 году. —0—
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