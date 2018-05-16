Ещё
Захарова описала «сценарий» гипотетического обыска в спонсируемом госдепом СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова описала «сценарий» гипотетического обыска в спонсируемом госдепом СМИ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским коллегам представить ситуацию, при которой в офисе спонсируемого госдепом СМИ «на заре» производится обыск, при этом все делается «по закону», вплоть «до последнего ордерочка».
«Представляю. На заре в офис спонсируемого на деньги Госдепа СМИ-иностранного агента (…) заходят представители спецслужб, кладут на пол журналистов, вытряхивают содержимое шкафов, сумок, сейфов, находят американские гринкарты и паспорта других государств, зарубежные награды и премии, в компьютерах обнаруживают переписку с официальными лицами стран ЕС, заявки на гранты НАТО и так далее», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
«У нас умеют красиво приходить на заре. Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдет, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас все по закону», — пообещала Официальный представитель МИД России, подчеркнув, что «дело очень серьезное».
В заключение Захарова призвала госдеп «не расшаркиваться» перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а «строгим голосом» потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы.
Таким образом Захарова прокомментировала реакцию госдепа на задержания журналистов и обыски в СМИ на Украине.
Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.
Посольство России потребовало от Киева прекратить насилие в отношении. В Кремле предупредили Киев о готовности ответить на действия СБУ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста Какое будущее ожидало бы Украину в случае победы Гитлера Украинскую писательницу возмутил «язык оккупантов» в поезде Киев – Запорожье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу959
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице14
Крымчанам советуют воздержаться от поездок на Украину27
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым17
США назвали лучший российский истребитель42
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение