Захарова описала «сценарий» гипотетического обыска в спонсируемом госдепом СМИ

«Представляю. На заре в офис спонсируемого на деньги Госдепа СМИ-иностранного агента (…) заходят представители спецслужб, кладут на пол журналистов, вытряхивают содержимое шкафов, сумок, сейфов, находят американские гринкарты и паспорта других государств, зарубежные награды и премии, в компьютерах обнаруживают переписку с официальными лицами стран ЕС , заявки на гранты НАТО и так далее», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

«У нас умеют красиво приходить на заре. Дай Бог, чтобы это была только моя фантазия. Но если так произойдет, я обещаю, что отвечу с той же невозмутимостью Госдепа: а у нас все по закону», — пообещала Официальный представитель МИД России, подчеркнув, что «дело очень серьезное».

В заключение Захарова призвала госдеп «не расшаркиваться» перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины , а «строгим голосом» потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы.

Таким образом Захарова прокомментировала реакцию госдепа на задержания журналистов и обыски в СМИ на Украине.

Напомним, во вторник силовики СБУ ворвались в офис РИА «Новости Украина» в Киеве. В это же время был задержан журналист РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, которому СБУ предъявила обвинение в госизмене.