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Джабаров рассказал об ответных мерах украинским СМИ
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Джабаров рассказал о возможных ответных мерах в отношении украинских СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия имеет все основания принять зеркальные меры в отношении украинских журналистов в ответ на притеснение корреспондентов, работающих в российских СМИ, заявил в РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ провела обыск и в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.
"Какие меры могут быть приняты в ответ на эти противоправные действия киевских властей, будут решать компетентные органы РФ. Но Россия имеет все основания ответить зеркально на притеснение на Украине журналистов, работающих в российских СМИ", — подчеркнул сенатор.
"Речь может идти о закрытии корпункта украинского СМИ или выдворении из России журналистов с Украины", — добавил он.
Обвинения в госизмене парламентарий назвал "глупостями". "Это попытка спровоцировать конфликт с Россией", — заключил Джабаров.
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