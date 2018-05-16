Украина: откуда торчат уши Сороса

Связанные с западным бизнесменом структуры начали настойчиво убеждать украинцев в необходимости отмены моратория за продажу сельхозземель

На Украине обострился вопрос вокруг запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Предполагается, что мораторий будет снят сразу после выборов президента и Верховной Рады , которые должны пройти, соответственно, 31 марта и 27 октября 2019 года (хотя возможно и объявление досрочных). Как отметило 7 мая издание «Страна», за год до выборов главы государства «на селе активизировалась теневая скупка земель».

«У нас 42 млн пахотных земель, а только за 17 млн га платят налоги. Если бы все играли по одним правилам, властям бы не пришлось срочно искать способ распродать украинские черноземы», — отметила изданию владелец крупного (в марте 2013 года отраслевой журнал «Зерно» упоминал площади, обрабатываемые ее компанией — 230 га) фермерского хозяйства «Тропинка 2005» (Одесская область) Людмила Клебанова, с 1998 года возглавлявшая Союз женщин-фермеров Украины.

Кто же лоббирует распродажу земель Украины? Популярный своими разоблачительными расследованиями журналист Александр Дубинский высказал 13 мая в своем видеоблоге (за два дня его посмотрели около 30 тысяч раз) предположение — Джордж Сорос

«Хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу проекта, который организует Виктор Пинчук, — говорит Дубинский. — На мой взгляд, никаких новых лиц и новых лидеров в этом проекте не будет, потому что это чисто маркетинговый ход. Маркетинговый ход, основанный на социологии, по которой 40% избирателей говорят, что они не пойдут на выборы, потому что они не знают за кого голосовать или потому, что в политике нет новых лиц. Раз нет новых лиц — получите! Называем так проект, раскручиваем его по ТВ и вуаля! Вводим его в партийные списки и протаскиваем в Раду… людей, нужных Пинчуку и Джорджу Соросу. Потому что, если вы проанализируете наблюдательный совет проекта «Новые лидеры», то увидите, что уши Сороса торчат там отовсюду. Сорос сотрудничает с Пинчуком с 1997 года. В 2014 году, когда менялась власть и Сорос организовывал свой визит в Украину, безопасностью и заселением Сороса занимался именно Пинчук».

Далее журналист задает вопрос:

«Что нужно Пинчуку? Своя фракция в парламенте, как и любому олигарху. Что нужно Соросу? Как правильно заметил мой друг в FB Михаил Чаплыга (руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады. — Прим. авт.), окончательное разграбление Украины, потому что инвестиционный спекулянт типа Джорджа Сороса приходит в страну и создает парламентскую фракцию только для того, чтобы получить сверхприбыль. На чем можно получить сверприбыль на Украине сегодня? Это госдолг, который скупает Сорос в надежде на подъем его котировок, он его скупал в 2014 году, и земля. Земля, которая будет раздерибанена после того, как будут переизбраны новый президент и новый парламент, в котором Сорос хочет иметь свою ставку».

Реакция фонда «Відродження», принадлежащего Соросу, оказалась очень быстрой и очень нервной. 14 мая исполнительный директор фонда Александр Сушко опубликовал на «Европейской правде» (проект « Украинской правды ») колонку, где заявил: «Знаем, что в ближайшие недели и месяцы нас будут радовать подобным „продуктом“ довольно активно… „Сорос заселит Венгрию мигрантами“ — так выглядела основная „страшилка“, которой власть правящей партии „Фидес“ пугала избирателей накануне недавних выборов у соседей. Украинский мигрантами пока запугивать неэффективно, поэтому… „Сорос скупит украинские стратегические заводы (вариант — черноземы, недра, власть в целом)“ — это „новаторский креатив“, похоже, будут за большие деньги активно скармливать украинскому обществу в течение ближайших месяцев. Группа политтехнологов (не только украинских) активно „продает“ штабам политиков сценарий электоральной кампании, который имеет, по их замыслу, адаптировать „успешный опыт“ соседей к украинским реалиям». И призвал сообщать ему (возможно, за вознаграждение, этот момент не конкретизирован), где и когда будут появляться такие материалы.

Откуда столько нервов и уверенность, что подобные разоблачения в адрес Сороса будут появляться и дальше? Или Дубинский с Чаплыгой попали в точку?

Обратим внимание — 7 мая на той же «Европейской правде» появляется материал (сразу броско вынесенный на лицевую страницу) под заголовком «Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория — Всемирный банк ». Журналист убеждает читателей:

«В случае снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения Всемирный банк готов предоставлять больше финансовой помощи Украине, а цены на землю вырастут. Об этом заявила в интервью Bloomberg Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы… Также в публикации Bloomberg говорится, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв — одно из самых высоких в мире».

А вот снимите мораторий — и сможете выгодно продать земличку!

Только кому? Денег у украинских предпринимателей на покупку земли нет и сейчас, как прямо отмечали «Стране» в упомянутом выше материале Клебанова и ее коллеги (они, кстати, добавляют, что с началом массовой продажи сельхозземель их стоимость еще более взлетит и будет им недоступна). Зато деньги есть у крупных западных спекулянтов.

А теперь можно напомнить, что «Европейская правда» — это изначально финансируемый Соросом проект, и не случайно заявление исполнительного главы его фонда было опубликовано именно в этом СМИ. «Финансовую поддержку старту проекта „ЕвроПравды“ оказывали Европейский фонд демократии, Международный фонд „Відродження“, Совет Европы NATO PDD», — говорится на сайте. Проплаченные соросовским фондом материалы регулярно появляются на сайте, часто со специальными пометками — например, в материале «Ненужная интеллектуальная собственность: в чем и почему тормозит Украина», опубликованном 13 марта, указано: «Эта колонка была подготовлена… при содействии Европейского Союза и Международного фонда „Відродження“ в рамках грантового компонента проекта "Общественная синергия"».

Выходит, Дубинский вновь оказался близко к правде, как это было не раз с детальными разоблачениями деятельности коррупционеров и лоббистов в высших эшелонах власти?