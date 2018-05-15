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В Крыму опровергли смерть украинских боевых дельфинов
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В Крыму опровергли смерть украинских боевых дельфинов 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Крыму опровергли смерть украинских боевых дельфинов, которые в 2014 году якобы отказались подчиниться российским военным. Об этом сообщают «Известия».
Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Лев Мухаметов, участвовавший в перевозке дельфинов из военного дельфинария Севастополя в Казачьей бухте, назвал «чистейшей глупостью и ложью» заявление постпреда Украины в Крыму о том, что в 2014 году дельфины отказались подчиниться россиянам и в знак протеста отказались от пищи и умерли.
По словам Льва Мухаметова, военный дельфинарий в Казачьей бухте Севастополя находился в плачевном состоянии, много лет никаких специальных военно-прикладных работ с дельфинами не велось, а животные были очень старые, поэтому их передали на безвозмездной основе Институту проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.
«Начиная с 2015 года этот океанариум в Казачьей бухте Севастополя получал разрешения на отлов новых свежих черноморских афалин. В позапрошлом году мы поймали семь, в прошлом пять животных. В этом году ловить не будем, но в 2019 году планируем поймать новую группу», — рассказал Мухаметов.
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