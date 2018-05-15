В Крыму опровергли смерть украинских боевых дельфинов

Крыму опровергли смерть украинских боевых дельфинов, которые в 2014 году якобы отказались подчиниться российским военным. Об этом сообщают «Известия».

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Лев Мухаметов, участвовавший в перевозке дельфинов из военного дельфинария Севастополя в Казачьей бухте, назвал «чистейшей глупостью и ложью» заявление постпреда Украины в Крыму о том, что в 2014 году дельфины отказались подчиниться россиянам и в знак протеста отказались от пищи и умерли.

По словам Льва Мухаметова, военный дельфинарий в Казачьей бухте Севастополя находился в плачевном состоянии, много лет никаких специальных военно-прикладных работ с дельфинами не велось, а животные были очень старые, поэтому их передали на безвозмездной основе Институту проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.