Ещё
Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск. Об этом он сам сообщил во вторник на пресс-конференции в Славянске Донецкой области.
"Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль, — сказал он. — Я не собираюсь делать ничего, что бы легитимизировало так называемые политические образования — республики, потому что это искусственные образования".
Волкер считает, что условие для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН. «Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться или с Сурковым, или с кем-то другим», — отметил спецпредставитель Госдепа, речь которого транслировал украинский "5 канал".
ТАСС: последние новости
Порошенко считает открытие Керченского моста нарушением международного права Зампред Госсовета Крыма: создание "полиции Крыма" на Украине похоже на детский сад Украинские пограничники запретили певице Светлане Сургановой въезд в страну на три года
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста854
Европа решила помириться с «Газпромом»34
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко80
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку72
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой6
Видео
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
00:18
Навального арестовали на 30 суток из-за акций 5 мая
Политика Другое
03:23
«Мы испортили друг другу жизнь»: что погубило мужа Аллегровой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
02:55
Раскрыта главная тема встречи Путина и Трампа
Политика
02:07
Редчайшая глубоководная медуза попала на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение