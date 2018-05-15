Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР 

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск. Об этом он сам сообщил во вторник на пресс-конференции в Славянске Донецкой области.
"Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль, — сказал он. — Я не собираюсь делать ничего, что бы легитимизировало так называемые политические образования — республики, потому что это искусственные образования".
Волкер считает, что условие для восстановления мира могут быть созданы благодаря введению миссии ООН. «Мы хотим, чтобы Россия серьезно отнеслась к предложению о введении миротворческой миссии по мандату ООН, благодаря чему будут созданы условия для мира и полного выполнения Минских соглашений. Когда Россия будет готова к этому, мы готовы встретиться или с Сурковым, или с кем-то другим», — отметил спецпредставитель Госдепа, речь которого транслировал украинский "5 канал".