Волкер отказался посещать ДНР и ЛНР

"Я бы с большим удовольствием поехал туда, когда там будет восстановлен мир и украинский контроль, — сказал он. — Я не собираюсь делать ничего, что бы легитимизировало так называемые политические образования — республики, потому что это искусственные образования".