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Посольство РФ выступило с обращением к Киеву
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Российское посольство призвало Киев воздержаться от конфронтационных шагов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство РФ на Украине призывает Киев воздержаться от конфронтационных шагов в связи с действиями властей в отношении РИА Новости Украина.
"В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними", — сообщило посольство на своем сайте.
Во вторник прошел обыск в киевской квартире корреспондента РИА Новости Людмилы Лысенко, одновременно был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а украинские силовики ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
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