Посольство РФ выступило с обращением к Киеву

Посольство РФ на Украине призывает Киев воздержаться от конфронтационных шагов в связи с действиями властей в отношении РИА Новости Украина.
"В очередной раз призвали украинскую сторону воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений между нашими странами и препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними", — сообщило посольство на своем сайте.
Во вторник прошел обыск в киевской квартире корреспондента РИА Новости Людмилы Лысенко, одновременно был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, а украинские силовики ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин не выходит на связь с утра вторника. При этом на странице генпрокурора Украины Юрия Луценко среди фотографий материалов, изъятых при обысках в офисе РИА Новости Украина в Киеве, опубликованы документы Бородина.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.