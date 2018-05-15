В ЕР прокомментировали задержание журналиста РИА Новости Украина

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.

"Наступление на свободу слова и распространения информации на Украине идет полным ходом. Для нынешних властей Украины журналисты, которые находят мужество транслировать альтернативную точку зрения, стали чуть ли не главными врагами. Это еще одна грубая выходка националистической верхушки, захватившей власть в Киеве", — цитирует Ревенко пресс-служба партии.

Он добавил, что лично знаком с Вышинским и считает, что «нашей стороне необходимо задействовать все рычаги для давления на Киев, в том числе по линии ОБСЕ , с тем чтобы жестко осудить эту выходку».

"Я работал с Кириллом в представительстве ВГТРК на Украине. Это очень порядочный, надежный и высокопрофессиональный журналист. Ничего, кроме возмущения, эта новость у меня не вызвала. Я требую немедленного освобождения Кирилла Вышинского", — заключил замсекретаря генсовета ЕР.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы , а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. В декабре 2017 года УВКПЧ ООН отметило тревожную тенденцию высылки с Украины иностранных журналистов, на которых «навешивают ярлык „пропагандистов“, что становится поводом для их депортации», и призвало тщательнее рассматривать ограничительные меры.