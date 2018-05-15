Корреспондент УНИАН в Москве назвал закономерным задержание журналиста РИА Новости в Киеве

Силовики подозревают его в госизмене и наличии двойного гражданства. Как утверждают в ведомстве, Вышинский с коллегами создали «сеть медиаструктур», которые Россия якобы использовала «для ведения гибридной войны» против Киева.

«Вышинский работал много лет в Киеве, и когда наши органы говорят, что они там какой-то центр пропаганды открыли, в этом нет ничего нового, потому что задача РИА Новостей официальная — заниматься пропагандой или донесением позиции России до жителей других стран. Но не стоит забывать, что к подобным действиям Российская Федерации прибегла в 2016 году, когда задержала украинского корреспондента “Укринформ” Романа Сущенко, который до сих пор сидит в СИЗО ».

Заметим, что сегодня Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей украинскому журналисту Роман Сущенко, обвиняемого в шпионаже. Об этом сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. ФСБ утверждает, что гражданин Украины «целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России». В издании «Укринформ» подчёркивают, что их сотрудник находился в Москве не по заданию редакции.

Роман Цимбалюк отмечает, что в случае появления у российских правоохранителей претензий к нему, он бы предпочёл высылку из страны.

«Понятно, что для того, чтобы наехать на работника СМИ много ума не надо. Меня эта история лично не очень радует. Хотелось бы, чтобы в случае чего мне просто сказали «Чемодан, вокзал, Киев, убирайся отсюда, бандеровская морда!» Меня такой вариант устроил бы конечно больше.

Надо или бежать прямо сейчас или просто не ожидать ничего такого. Мне звонили и главный редактор и гендиректор и задавли вопрос, что ты себе думаешь по этому поводу. Теоретически, всё должно быть нормально».

Украинский журналист также отметил, что, по его мнению, после 2014 года действия Москвы и Киева уже не поддаются рассмотрению, «как ситуация мирного времени».

Посольство РФ отправило ноту в МИД Украины с требованием прекратить насилие над русскими СМИ.

«Украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов», — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство требует немедленно освободить Вышинского, объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий.