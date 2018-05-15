Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста

«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — написал он в своем официальном Facebook.

По мнению Порошенко, «незаконное строительство моста» — свидетельство пренебрежения Кремлем международным правом.

«Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», — написал президент Украины.

Депортация ￼крымских татар в Среднюю Азию была проведена НКВД СССР 18-20 мая 1944 года и официально обосновывалась их сотрудничеством с нацистами.

Порошенко в очередной раз призвал «представителей европейского бизнеса» не втягиваться в «инфраструктурные авантюры» российских властей, которые таким образом якобы пытаются «откупиться от международно-правовой ответственности».