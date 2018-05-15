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Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста
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Порошенко резко отреагировал на открытие Крымского моста 

Ведомости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко резко отрицательно отреагировал на сегодняшнее открытие моста в Крым президентом России Владимиром Путиным.
«Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — написал он в своем официальном Facebook.
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По мнению Порошенко, «незаконное строительство моста» — свидетельство пренебрежения Кремлем международным правом.
«Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом», — написал президент Украины.
Депортация ￼крымских татар в Среднюю Азию была проведена НКВД СССР 18-20 мая 1944 года и официально обосновывалась их сотрудничеством с нацистами.
Порошенко в очередной раз призвал «представителей европейского бизнеса» не втягиваться в «инфраструктурные авантюры» российских властей, которые таким образом якобы пытаются «откупиться от международно-правовой ответственности».
Сегодня президент России Владимир Путин лично за рулем строительного «Камаза» проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв самый длинный мост в России. Легковое автомобильное движение по нему откроется утром 16 мая. Стоимость моста — 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга было выбрано генподрядчиком без конкурса из-за отсутствия конкурентов.
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Комментарии296  Ещё 9 источников 
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