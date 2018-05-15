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В Раде усомнились в законе, позволившем Луценко стать генпрокурором
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В Раде усомнились в законе, позволившем Луценко стать генпрокурором 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Киеве 45 народных депутатов Верховной рады выступили за признание неконституционным закона, благодаря которому Юрий Луценко смог занять должность генерального прокурора Украины.
Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.
Речь идет о принятом 12 мая 2016 года законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры», передает УНИАН.
Так, законопроект ««был внесен в 9.00 утра в Верховную Раду, в 9.15 он был рассмотрен комитетом, в 11.00 он был проголосован в зале Верховной Рады, в обед был подписан спикером, после обеда был подписан президентом и в 16.00 был опубликован в газете «Голос України».
Закон изменил все правила назначения на должность генпрокурора, и если закон будет признан неконституционным, полномочия Луценко будут поставлены под вопрос.
По закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры» предусмотрено, что на должность генпрокурора Украины может быть назначен гражданин страны, имеющий высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.
Изменения открыли путь Луценко к должности генерального прокурора, так как по действовавшему в то время закону его кандидатура не отвечала ряду критериев, в частности, у него нет высшего юридического образования и стажа работы в области права не менее 10 лет.
Отмечается, что сразу после официального опубликования закона Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко генпрокурором.
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