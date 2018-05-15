В Раде усомнились в законе, позволившем Луценко стать генпрокурором

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Виктор Чумак.

Речь идет о принятом 12 мая 2016 года законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры», передает УНИАН

Так, законопроект ««был внесен в 9.00 утра в Верховную Раду, в 9.15 он был рассмотрен комитетом, в 11.00 он был проголосован в зале Верховной Рады, в обед был подписан спикером, после обеда был подписан президентом и в 16.00 был опубликован в газете «Голос України».

Закон изменил все правила назначения на должность генпрокурора, и если закон будет признан неконституционным, полномочия Луценко будут поставлены под вопрос.

По закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности Генеральной прокуратуры» предусмотрено, что на должность генпрокурора Украины может быть назначен гражданин страны, имеющий высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее 5 лет.

Изменения открыли путь Луценко к должности генерального прокурора, так как по действовавшему в то время закону его кандидатура не отвечала ряду критериев, в частности, у него нет высшего юридического образования и стажа работы в области права не менее 10 лет.

Отмечается, что сразу после официального опубликования закона Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко генпрокурором.