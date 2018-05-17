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Эксепр раскритиковал действия Украины из-за РИА Новости
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Китайский эксперт раскритиковал действия Украины в отношении Вышинского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Украине следует уважать международные нормы, нельзя применять давление в отношении работников СМИ, считает эксперт Центра изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая У Эньюань, комментируя ситуацию вокруг портала РИА Новости Украина, глава которого Кирилл Вышинский задержан СБУ.
"Украине следует уважать международные нормы, нельзя каждый раз применять давление в отношении работников СМИ. Защита свободы суждений представителей СМИ и свободы сбора информации — это международные правила, нарушать которые просто недопустимо", — заявил в интервью РИА Новости эксперт.
По его словам, Украина не может ни по каким причинам наносить урон международному праву, вне зависимости от того, связано ли это с "крымским вопросом" или же конфликтом в стране.
В свою очередь, главный редактор влиятельной китайской газеты Global Times Ху Сицзинь выразил надежду, что украинские органы будут действовать на основе строгого соблюдения закона и процессуальных норм и что будет гарантирована справедливость судебного разбирательства.
"Этот инцидент — дело России и Украины. Однако, будучи представителем СМИ, я, естественно, обращаю самое пристальное внимание на то, что происходит в сфере журналистики… Кроме того, надеюсь, что конфликт между Россией и Украиной не нанесет вреда деятельности аккредитованных СМИ обеих стран, и не будет угроз для личной безопасности сотрудников СМИ обеих стран", — отметил он.
Выразив чувства журналистской солидарности, главред Global Times пожелал, "чтобы у задержанного журналиста портала РИА Новости Украина в итоге все было хорошо".
Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.
Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.
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