Немецкий политический деятель Андреас Маурер не смог сдержать эмоций после того, как увидел состояние взорванного на территории ЛНР моста.
Немецкий политический деятель Андреас Маурер рассказал о своей недавней поездке в Донбасс в составе делегации журналистов из Европы. По словам эксперта, увиденное его шокировало. Особенно Маурера возмутило состояние взорванного в 2015 году моста через Северный Донец в пункте пропуска в Станице Луганской. На нем были установлены временные деревянные конструкции, однако переход по нему все еще представляет риск для пешеходов. По мнению Маурера, спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру, который сегодня прибыл в Донбасс, стоит посетить это место.
«Курту Волкеру стоит посетить мост между Луганском и станицей Луганская. Тот мост, который был взорван. Когда я буквально два дня назад был на территории этого моста, когда мы, сопровождающие делегаты, наблюдали, как инвалиды в коляске, пожилые женщины и мужчины перебираются через этот мост… мы просто не могли это видеть. Это просто оскорбление. Это мост позора Украины, это туда должен Волкер ездить. И что интересно — 50 миллионов евро в ЕС было выделено для этого моста, но Украина блокирует постройку моста. Это позор и для Европы, что такое происходит», — возмутился немецкий эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который прибыл сегодня в Донбасс, встретился в прифронтовой зоне с командующим так называемой операции объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым. Сообщается, что американскому представителю должны рассказать о военной и гуманитарной составляющей операции.
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