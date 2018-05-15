Это позор Украины — немецкий эксперт не смог сдержать эмоций, оказавшись в ЛНР

Немецкий политический деятель Андреас Маурер не смог сдержать эмоций после того, как увидел состояние взорванного на территории ЛНР моста.

Немецкий политический деятель Андреас Маурер рассказал о своей недавней поездке в Донбасс в составе делегации журналистов из Европы. По словам эксперта, увиденное его шокировало. Особенно Маурера возмутило состояние взорванного в 2015 году моста через Северный Донец в пункте пропуска в Станице Луганской. На нем были установлены временные деревянные конструкции, однако переход по нему все еще представляет риск для пешеходов. По мнению Маурера, спецпредставителю Госдепартамента США по Украине Курту Волкеру , который сегодня прибыл в Донбасс, стоит посетить это место.

«Курту Волкеру стоит посетить мост между Луганском и станицей Луганская. Тот мост, который был взорван. Когда я буквально два дня назад был на территории этого моста, когда мы, сопровождающие делегаты, наблюдали, как инвалиды в коляске, пожилые женщины и мужчины перебираются через этот мост… мы просто не могли это видеть. Это просто оскорбление. Это мост позора Украины, это туда должен Волкер ездить. И что интересно — 50 миллионов евро в ЕС было выделено для этого моста, но Украина блокирует постройку моста. Это позор и для Европы, что такое происходит», — возмутился немецкий эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который прибыл сегодня в Донбасс, встретился в прифронтовой зоне с командующим так называемой операции объединенных сил (ООС) Сергеем Наевым. Сообщается, что американскому представителю должны рассказать о военной и гуманитарной составляющей операции.

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