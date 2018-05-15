Косачев: ОБСЕ должна отреагировать на действия Киева в адрес РИА Новости

«На Украине — очередная провокация спецслужб. Сначала в Киеве задержали одного из сотрудников РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. А после ворвались в офис киевской редакции агентства и стали проводить обыск», — написал он в Facebook. Объяснения официального представителя СБУ Елены Гитлянской о том, что РИА Новости входили в сеть медиаструктур, которые «использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины», сенатор назвал «абсолютно бредовым».

"В переводе с украинского: не отражали официальную точку зрения Украины про все эти «гибридные войны» и «страны-агрессоры» ввиду ее очевидной неадекватности и русофобской направленности", — отметил Косачев.

Стремление Киева «перекрыть поток правдивой информации из „постмайданной“ Украины в эпоху соцсетей нелепо, но по-человечески и политически вполне понятно», считает сенатор. «Однако столь откровенные провокации и задержания журналистов — это уже повод для вмешательства европейских организаций (в частности — представителя ОБСЕ по свободе СМИ)», — завил он.

При этом сенатор отметил, что европейские организации и «различные НПО» любят демонстрировать свою солидарность с журналистами, «впрочем, часто лишь до тех пор, пока речь не заходит о россиянах».