Руководство ФК «Ливерпуль» извинилось перед болельщиками за то, что им придется ехать в Киев

Накануне финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая, вокруг международного события каждый день возникают скандалы. Иностранные гости-болельщики собираются жаловаться в УЕФА на скверное гостеприимство, которое ожидает их в столице Украины

Топ-темой последних дней стали цены на жилье для болельщиков. Цены в некоторых гостиницах и аренду квартир просто взлетели до небес — в 20-30 раз. Цены на проживание в отельных номерах Киева подскочили до 1489-5278 евро за ночь.

Как сообщил канал NewsOne, в соцсетях бурно обсуждается этот вопрос. Тони Баррет, представитель команды Ливерпуля на своей странице в Facebook извиняется перед болельщиками за то, что в этом году матч Лиги чемпионов будет проходить в Киеве, где заоблачные цены за номера в отелях и невозможно организовать нормально путешествие.

Другой скандал разгорелся в соцсетях после публикации фотографий кубка Лиги Чемпионов, который использует в качестве игрушки младшая дочь президента федерации футбола Андрея Павелко и на фоне которого фотографируются все его родственники и знакомые.

Многие пользователи яростно высказались о поступке чиновника, который позволил ребенку держать в руках Кубок, который является святыней для футболистов. Так, украинский дипломат Маркиян Лубкивский написал на свое странице в Facebook: «Недостаток культуры и игнорирование этических норм и отсутствие каких-либо рамок — страшная сила. Пока Кубок Лиги Чемпионов УЕФА будут таскать по храмам, пока им будут играться детки „футбольных бонз“, в глазах европейцев мы будем оставаться похожими на героев фильмов Кустурицы».

После такого скандала вряд ли в Украине когда-либо еще будут проводиться международные мероприятия, считает депутат Верховной Рады от партии «Самопомощь» Алена Сотник.

«На этих фотографиях Украина во всей красе. Это большой международный скандал и серьезная угроза имиджу страны, потому что любое международное соревнование — это очень важное событие с точки зрения позиционирования страны», — прокомментировала она скандал с фотографиями.

Народный депутат убеждена: то, что будут думать об Украине и украинцах обычные европейские избиратели, будет влиять и на политику тех стран Европы, в союз которых так стремится Украина.