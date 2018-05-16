Жириновский прокомментировал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина

О задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского стало известно во вторник. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Адвокат Вышинского ранее сообщил РИА Новости, что украинские власти начали этапирование Вышинского из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым », которая ведет дело Вышинского.

"Акция киевских силовиков против РИА Новости Украина и арест его главы Кирилла Вышинского — беспрецедентное для либеральной Европы (правда, уже привычное для самой Украины) ЧП", — написал Жириновский в своем канале в Telegram.

"Журналисты РИА много раз обращались ко мне за комментариями и задавали острые, сложные вопросы. Никогда бы не подумал, что это пророссийское пропагандистское СМИ. Впрочем, что отличало журналистов этого агентства от других украинских СМИ — это желание сохранить объективность. Они в равной мере освещали позиции всех сторон, в том числе и в вопросе конфликта Украины и России . Но, видимо, в этой стране сегодня это считается госизменой", — добавил политик.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина . Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА «Россия сегодня», но является информационным партнером агентства.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.