Украинцы возлагают надежды на комика и рок-звезду

Украинцам так надоели их политические лидеры, что на выборах в следующем году они готовы предпочесть им новичков в политике, среди которых юморист и рок-исполнитель. Ни один из них пока не подтвердил свое участие в избирательной гонке.

Опросы рисуют мрачную картину для президента Петра Порошенко , который в 2014 году взял на себя ответственность и пообещал положить конец необузданной коррупции своего предшественника, поддержанного Кремлем. Прогресс после второй проевропейской революции за десятилетие оказался слишком скудным, чтобы сохранить популярность лидера. И оплот оппозиции Юлия Тимошенко стремится к победе в первом туре мартовских выборов.

Непопулярная компания

Ни один кандидат не близок к победе в первом туре на президентских выборах.

Однако, несмотря на лидерство, Тимошенко поддерживают только 16 процентов избирателей, а не необходимая для победы в первом туре половина. Во втором туре она может проиграть либо 40-летнему юмористу Владимиру Зеленскому , который спародировал президента в телешоу, либо 42-летнему вокалисту группы «Океан Эльзы», регулярно выступавшему во время уличных протестов на Украине . Оба в противостоянии один на один также справились бы и с Порошенко.

«Нужны новые лица, которые хорошо известны всем, могут быть честными и бороться с коррупцией», — сказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий. [По его словам,] потенциал Зеленского и Вакарчука «достаточно высок».

Триумф Маверикса

Новички подвинут действующего и предыдущего лидеров оппозиции.

Возможно, для Порошенко не все потеряно: в его силах привлечь голоса почти 30 процентов неопределившихся избирателей, на которых он может нацелиться в ближайшие месяцы. Президент призывает парламент принять законодательство о создании антикоррупционного суда, что является ключевым требованием международных кредиторов и активистов. Законопроект могут обсудить на следующей неделе.

Но перед Порошенко всегда стояла трудная задача. Леонид Кучма — единственный с момента обретения независимости украинский президент, который избрался на второй срок. История бывшей советской республики состоит из частой смены правительств и череды досрочных выборов. Это дает шанс новым претендентам на власть.