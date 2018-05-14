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Украинский мэр назвал власть «московско-жидовской»
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Мэр города под Львовом назвал украинскую власть «московско-жидовской» 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава города Сколе Львовской области Владимир Москаль назвал украинскую власть «московско-жидовской», об этом рассказал глава Украинского еврейского конгресса Эдуард Долинский.
«На этом видео мэр украинского городка Сколе Владимир Москаль рассказывает, что власть на Украине «московско-жидовская», что во власти было от 70 до 95% евреев», — написал он в своем Facebook.
Он процитировал Москаля:
«Четыре года тянется спектакль неукраинской власти, а правильно сказать московско-жидовской власти», — сказал мэр Сколе.
Москаль также привел еще несколько антисемитских высказываний, в частности, вспомнив «гениальную фразу» Генриха Форда о том, что для избавления мира от войн нужно «изолировать 50 самых богатых жидов».
Отметим, что антисемитизм на Украине проявляется даже во власти. Так, в феврале издающаяся в Тернопольской области Украины официальная газета «Чертковский вестник» вышла с редакционной статьей под названием «Жиды или евреи?», в которой автор заявил о существовании «мирового еврейского заговора», частью которого якобы является украинская элита.
Израильские власти по итогам 2017 года выявили двукратный рост числа антисемитских инцидентов на Украине и сохранение тенденции к его снижению в России.
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