Ещё
Ветеран полка «Азов» отказался пожать руку Порошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ветеран полка «Азов» отказался пожать руку Порошенко 

RT на русском 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Ветеран полка «Азов», участвовавшего в силовой операции в Донбассе, Олег Толмачев отказался пожать руку президенту Украины Петру Порошенко на вручении наград победителям Invictus Games.
Об этом сообщает УНИАН.
Соответствующее видео было размещено в Instagram ультраправой партии «Национальный корпус».
На нём видно, что мужчина пожал руку другим участникам церемонии, но проигнорировал вытянутую руку Порошенко.
Кроме того, он не отреагировал на президента Украины даже после того, как тот похлопал его по плечу.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о страхе в глазах Порошенко, когда она пожимала ему руку.
RT на русском: последние новости
Сургановой на три года запретили въезд на Украину Савченко продолжит голодовку из-за невкусной еды в тюрьме В МИД России заявили о провале кампании по дискредитации Дня Победы на Украине
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилось будущее Лаврова и Шойгу217
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»114
Кобзон отказался открывать Крымский мост312
Россияне будут по-новому получать пенсию22
В школах начинают вводить пятую четверть60
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
04:11
Дубцова спасает сына от недуга
Шоу-бизнес
02:02
Злобная черепаха чуть не откусила палец сержанту
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение