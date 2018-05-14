Украинская телекомпания назвала популизмом предложение Рады запретить трансляцию ЧМ-2018

Предложение Верховной Рады Украины о запрете трансляции матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года является популистским политическим ходом, заявил RNS председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания . НОТУ владеет правами на показ ЧМ-18 на украинском телевидении, радио и в интернете.

«Регистрация подобного постановления мне видится популистским политическим ходом, который имеет мало шансов пройти правовую экспертизу», — сказал Аласания. По его словам, принятие таких решений не входит в компетенцию Верховной рады.

«Даже если это касается Общественной телерадиокомпании Украины, которая пока что дотируется за счет бюджетных средств, можно говорить только о рекомендации не показывать то или иное, но не о запрете. Тем более, когда идет речь о «медиа организациях» вообще. Это частный бизнес, и решает он самостоятельно, — подчеркнул Аласания.

Ранее в Раду был внесен проект (https://rns.online/sports-economy/Deputati-Radi-predlozhili-zapretit-translyatsiyu-CHM-2018-na-Ukraine—2018-05-14/) постановления парламента о запрете трансляции матчей Чемпионата мира по футболу, который этим летом пройдет в России . Документ подготовлен депутатами от «Радикальной партии» и партии «Самопомощь».

В данный момент НОТУ продолжает переговоры о перепродаже прав на показ матчей чемпионата, уточнил Аласания.

В начале апреля он сообщал (https://rns.online/it-and-media/Ukrainskie-telekanali-vedut-peregovori-o-pokupke-prav-na-pokaz-matchei-CHM-2018-2018-04-10/) RNS, что НОТУ ведет переговоры о перепродаже прав на показ ЧМ-18, поскольку сама телекомпания, несмотря на то, что инвестировала в покупку прав, не намерена показывать матчи Чемпионата из России по политическим соображениям. Он отмечал, что НОТУ не выступала инициатором продажи прав: телекомпания получила несколько предложений от телекомпаний Украины. «Когда мы год назад объявили о нежелании показывать ЧМ, то еще тогда получили несколько предложений. Переговоры долгие и сложные, ибо речь идёт о миллионах евро», — говорил он.

НОТУ выкупала права на показ ЧМ-2018 и ЧМ-2022 у Европейского вещательного союза в 2010 году — после того, как союз выкупал эти права для своих членов у ФИФА на аукционе. Стоимость прав на трансляции Аласания не раскрывает, но отмечает, что телекомпания до сих пор перечисляет средства союзу.