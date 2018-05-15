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Савченко согласилась на российскую тюрьму
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Савченко согласилась на российскую тюрьму 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Депутат Верховной рады Надежда Савченко готова отсидеть 22 года в российской тюрьме. Об этом нардеп заявила в Шевченковском районном суде Киева, где рассматривается ходатайство о продлении ей меры пресечения по обвинению в подготовке теракта в здании Верховной рады.
Савченко выразила готовность вернуться в российскую тюрьму, если в обмен на нее РФ выдаст Украине 60 пленных украинских солдат и крымских татар, обвиняющихся Россией в экстремизме.
«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — цитирует Савченко телеканал NewsOne.
Ранее Надежда Савченко рассказала, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ускорить процесс обмена пленными между Украиной и непризнанными Луганской и Донецкой народными республиками, а также обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
В марте Надежда Савченко была задержана по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной рады в Киеве. Депутат была взята под стражу непосредственно в здании парламента.
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