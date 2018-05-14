Юрий Кот создает Партию русских украинцев

О том, что это за политическое движение и каковы его основные приоритеты, рассказал изданию Ukraina.ru его инициатор, украинский журналист Юрий Кот

Как появилась эта идея и почему именно сейчас?

Идею о партии русских украинцев я вынашиваю уже не первый год. Мой близкий товарищ, военный эксперт Александр Жилин написал две недели назад материал о том, что я выступаю с этой инициативой. Она была поддержана Еленой Бойко Александром Зинченко . Просто назрела ситуация, когда надо объединяться.

Вы собираетесь создавать реальную партию?

Реальную партию на Украине сегодня создавать невозможно, потому что она будет уничтожена на корню нынешней русофобской властью. Поэтому я пришел к выводу, что надо создавать некое движение Партии русских украинцев, прежде всего, в социальных сетях, взяв на вооружение опыт наших дедов Великой отечественной войны. Это те же самые листовки, которые нужно доставлять людям, находящимся под оккупацией, с информацией о том, что есть другая точка зрения и другое видение будущего Украины.

Мы решили объединиться и сделать идеологическую партию, не обслуживающую олигархат или финансово-промышленные группы. Состав партии будут в основном составлять украинцы, которые были вынуждены покинуть страну. Заседание оргкомитета состоится в среду, 16 мая с онлайн трансляцией в Facebook. На данный момент около 6-7 человек готовы взять на себя функцию локомотива.

Какая основная идея этого движения?

Основной идеей нашего движения является защита всего исконно русского для Украины. Сегодня на Украине притесняют и культуру, и язык, и наше историчекское наследие. Главной целью нашего движения является организация реальной партии.

Реальной партии где?

Конечно, на Украине. Главная задача — приход к власти, сверхзадача — создание Союза русских государств (совместно с Белоруссией Россией ).

Есть ли уже примерная программа партии и кто этим занимается?

Я возьму на себя функцию разработки идеологической составляющей — программы партии. Первые шаги, которые мы должны сделать при приходе к власти — это установить мир, порядок и справедливость. Наша партия не является неким атавизмом бывших украинских сил. Мы выступаем в оппозиции ко всем: партии Порошенко, Тимошенко, Оппозиционный блоку, это все наши оппоненты, с которыми мы не будем играть в поддавки.

Мы хотим справедливости, мы выступаем за средний и малый бизнес, конституционную реформу, федерализацию Украины, русский язык как второй государственный. Все это украинские власти обещают с момента украинской независимости, но постоянно обманывают народ.

Это инициатива имеет отношение у Комитету спасения Украины?

Нет. Я уже давно не имею отношения к Комитету спасения Украины. Это был хороший опыт работы с опытными политиками в лице Николая Азарова и Владимира Олейнка, который также поддержал инициативу Партии русских украинцев. Пока данное движение создается самостоятельно, не столько мною, сколько людьми, которые хотят объединяться.

Мы, к сожалению, разобщены, пока бандеровский враг имеет целое свое министерство. Мы столкнулись с ситуацией, когда свои соратники обливают друг друга грязью. Представляя молодежное крыло нашего с Олейником тандема, я взял на себя функцию объединения в интернете наших сторонников.

Как будет называться движение? Как появился вариант Парус?

Ввиду того, что Партия русских украинцев вызвала нездоровые ассоциации в связи с сокращением (ПРУ), поступило предложение назвать движение Парус. И оно очень хорошее, сокращение от двух слов Партия русских.

Русские украинцы, которые испокон веков были на этой земле, прежде всего сконцентрированы на национальных интересах государства. А в национальных интересах не просто дружба, а союз русских Украины, Белоруссии и России.

Какая будет символика партии?

Я изначально предлагал желто-голубой флаг, но большинство пришло к выводу, что очень много негатива вызывает то, что под этим флагом убивают русских на Украине и Донбассе. И это было бы нечестно по отношению к сторонникам. В результате родилась идея: нижним цветом сделать голубой, который олицетворяет мирное небо надо головой, красный — княжеский цвет, который имеет отношение к Руси, и знаменует власть и порядок; и белый, который олицетворяет стабильность и справедливость.

Для многих флаг советской Украины — красный с голубым был близок. За основу гимна я предлагал взять Казацкий марш о славянском единстве, процветании Украины. В любом случае все это еще не окончательно.

Каковы шансы успеха?

Получится или нет, не знаю, но мы будем идти до конца.