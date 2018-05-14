Юрий Кот создает Партию русских украинцев 

О том, что это за политическое движение и каковы его основные приоритеты, рассказал изданию Ukraina.ru его инициатор, украинский журналист Юрий Кот.
Как появилась эта идея и почему именно сейчас?
Идею о партии русских украинцев я вынашиваю уже не первый год. Мой близкий товарищ, военный эксперт Александр Жилин написал две недели назад материал о том, что я выступаю с этой инициативой. Она была поддержана Еленой Бойко, Александром Зинченко. Просто назрела ситуация, когда надо объединяться.
Вы собираетесь создавать реальную партию?
Реальную партию на Украине сегодня создавать невозможно, потому что она будет уничтожена на корню нынешней русофобской властью. Поэтому я пришел к выводу, что надо создавать некое движение Партии русских украинцев, прежде всего, в социальных сетях, взяв на вооружение опыт наших дедов Великой отечественной войны. Это те же самые листовки, которые нужно доставлять людям, находящимся под оккупацией, с информацией о том, что есть другая точка зрения и другое видение будущего Украины.
Мы решили объединиться и сделать идеологическую партию, не обслуживающую олигархат или финансово-промышленные группы. Состав партии будут в основном составлять украинцы, которые были вынуждены покинуть страну. Заседание оргкомитета состоится в среду, 16 мая с онлайн трансляцией в Facebook. На данный момент около 6-7 человек готовы взять на себя функцию локомотива.
Какая основная идея этого движения?
Основной идеей нашего движения является защита всего исконно русского для Украины. Сегодня на Украине притесняют и культуру, и язык, и наше историчекское наследие. Главной целью нашего движения является организация реальной партии.
Реальной партии где?
Конечно, на Украине. Главная задача — приход к власти, сверхзадача — создание Союза русских государств (совместно с Белоруссией и Россией).
Есть ли уже примерная программа партии и кто этим занимается?
Я возьму на себя функцию разработки идеологической составляющей — программы партии. Первые шаги, которые мы должны сделать при приходе к власти — это установить мир, порядок и справедливость. Наша партия не является неким атавизмом бывших украинских сил. Мы выступаем в оппозиции ко всем: партии Порошенко, Тимошенко, Оппозиционный блоку, это все наши оппоненты, с которыми мы не будем играть в поддавки.
Мы хотим справедливости, мы выступаем за средний и малый бизнес, конституционную реформу, федерализацию Украины, русский язык как второй государственный. Все это украинские власти обещают с момента украинской независимости, но постоянно обманывают народ.
Это инициатива имеет отношение у Комитету спасения Украины?
Нет. Я уже давно не имею отношения к Комитету спасения Украины. Это был хороший опыт работы с опытными политиками в лице Николая Азарова и Владимира Олейнка, который также поддержал инициативу Партии русских украинцев. Пока данное движение создается самостоятельно, не столько мною, сколько людьми, которые хотят объединяться.
Мы, к сожалению, разобщены, пока бандеровский враг имеет целое свое министерство. Мы столкнулись с ситуацией, когда свои соратники обливают друг друга грязью. Представляя молодежное крыло нашего с Олейником тандема, я взял на себя функцию объединения в интернете наших сторонников.
Как будет называться движение? Как появился вариант Парус?
Ввиду того, что Партия русских украинцев вызвала нездоровые ассоциации в связи с сокращением (ПРУ), поступило предложение назвать движение Парус. И оно очень хорошее, сокращение от двух слов Партия русских.
Русские украинцы, которые испокон веков были на этой земле, прежде всего сконцентрированы на национальных интересах государства. А в национальных интересах не просто дружба, а союз русских Украины, Белоруссии и России.
Какая будет символика партии?
Я изначально предлагал желто-голубой флаг, но большинство пришло к выводу, что очень много негатива вызывает то, что под этим флагом убивают русских на Украине и Донбассе. И это было бы нечестно по отношению к сторонникам. В результате родилась идея: нижним цветом сделать голубой, который олицетворяет мирное небо надо головой, красный — княжеский цвет, который имеет отношение к Руси, и знаменует власть и порядок; и белый, который олицетворяет стабильность и справедливость.
Для многих флаг советской Украины — красный с голубым был близок. За основу гимна я предлагал взять Казацкий марш о славянском единстве, процветании Украины. В любом случае все это еще не окончательно.
Каковы шансы успеха?
Получится или нет, не знаю, но мы будем идти до конца.