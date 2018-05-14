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В Раде начали готовиться к импичменту Порошенко
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В Верховной Раде начали готовиться к импичменту Порошенко 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной Рады Украины Юрий Деревянко объявил о начале сбора подписей за импичмент президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».
Деревянко состоит в партии «Рух новых сил» депортированного с Украины Михаила Саакашвили, он начал сбор подписей по инициативе бывшего президента Грузии.
Парламентарий призвал поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента депутатов как провластных, так и оппозиционных фракций.
В конце октября 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий» (№7248) авторства Деревянко, однако в повестку дня работы украинского парламента документ пока не попал.
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