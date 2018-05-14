В Раде начали готовиться к импичменту Порошенко

В Верховной Раде начали готовиться к импичменту Порошенко

Деревянко состоит в партии «Рух новых сил» депортированного с Украины Михаила Саакашвили , он начал сбор подписей по инициативе бывшего президента Грузии

Парламентарий призвал поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента депутатов как провластных, так и оппозиционных фракций.

В конце октября 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий» (№7248) авторства Деревянко, однако в повестку дня работы украинского парламента документ пока не попал.